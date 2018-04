Barbarisk angrep på uskyldige i Syria

Det er bra at metoo-ofre får et bedre tilbud. Dagens system har ikke fungert godt nok

Gi full gass for et forbud mot heliumballonger

Saken oppdateres.

En video fra bydelen Douma i Damaskus viser krigen i Syria i all dens grusomhet. Barn med fråde om munnen blir behandlet med inhalatorer. Andre blir spylt med vannslanger. De har trolig blitt ofre for et angrep med kjemiske våpen, antakelig klorgass. Mer enn førti mennesker skal være døde. Flere hundre er skadet. Det er et barbarisk og grufullt angrep på uskyldige ofre, en åpenbar krigsforbrytelse. Likevel må verdenssamfunnet være varsomme. Et større angrep på Assad kan gjøre situasjonen verre.

LES OGSÅ: Mens vi sliter med julehandelen, dør over hundre barn daglig i Jemen

Sannsynligvis står Assad-regimet bak angrepet. Den franske presidenten Emmanuel Macron ønsker å samarbeide med USA om et angrep på anlegg der Assad-regimet produserer kjemiske våpen. Donald Trump uttalte natt til tirsdag at han ville gi et svar innen 48 timer. Det er uklart hvordan et angrep kan tjene den syriske befolkningen.

Et angrep på militære anlegg vil antakelig ikke stoppe Assad. Dersom han står bak angrepet i Dhouma, viser det at han ikke lar seg avskrekke. Etter gassangrepene i Idlib-provinsen i fjor høst, bombet amerikanske styrker et militært anlegg, uten at det ser ut til å ha stagget Assads styrker. Nå er de i ferd med å seire.

Konsekvensen er at verdenssamfunnet ikke har noen gode alternativer. Luftangrep på militæranlegg kommer neppe til å endre situasjonen på bakken. Et mer omfattende angrep kan få uante følger.

LES LEDEREN: Knel eller sult, er regimets beskjed

Forrige uke ble Israel anklaget for å ha gjennomført et angrep som blant annet rammet iranske styrker. De har ikke benektet at de sto bak. Spenningen mellom de to landene er svært høy, og mange mener det er fare for storkrig i MidtØsten. I så fall er det Syria som blir slagmarken, og sivilbefolkningen som vil lide. Det gjør et større angrep for risikabelt.

Konflikten i Syria er den verste verden har sett siden 90-tallet. Flere hundre tusen har mistet livet, enda flere er på flukt. Hovedansvaret ligger på Russland og Iran, som har støttet Assad fordi de ser ham som en stabiliserende kraft i en urolig region. Nå nærmer konflikten seg slutten. Med mindre Vesten, Russland og Iran finner sammen om en løsning på konflikten, kommer Assad til å gå av med seieren. Det vil være en tragedie for Syria og en skam for verdenssamfunnet.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter