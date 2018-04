Håpløs snuoperasjon om metrobuss-pengene

Saken oppdateres.

Hele 273 millioner kroner mindre til metrobussen. Det kan bli konsekvensen av at staten kutter momsrefusjonen på investeringstilskudd. Refusjonen bidrar i snitt med 22,3 prosent av kostnadsrammen i metrobussprosjektet. Ja, det er mye penger, og statens nye linje kan få store konsekvenser for utviklingen av kollektivtilbudet i Trondheim. Å endre betingelsene for metrobussprosjektet midtveis, er rett og slett håpløst.

LES SAKEN: Kan miste 300 millioner metrobusskroner – anklager staten for avtalebrudd

At Samferdselsdepartementet endrer betingelsene for Miljøpakken midt i avtaleperioden, er oppsiktsvekkende. Både Tore O. Sandvik og Rita Ottervik mener staten bryter bymiljøavtalen ved å endre betingelsene i avtaleperioden. Enda verre er det at beskjeden om at momsrefusjonen kuttes ble overbrakt muntlig, uten dokumenter som forklarer bakgrunnen for endringen. Trondheim kommune vil nå be om en skriftlig redegjørelse for beslutningen. Saken kan ende i en tvistenemnd, slik bymiljøavtalen foreskriver dersom partene blir uenige.

Uansett hva jusen sier, er det lite tillitvekkende at staten kan fjerne 20 prosent av midlene til metrobussprosjektet med det som framstår som et pennestrøk. Inntrykket er at staten har begått et avtalebrudd som kan få store følger for byutviklingen i Trondheim. I tillegg gir det andre kommuner gode grunner til å ikke stole på staten som avtalepartner. Begge deler er alvorlig.

Vi forstår statens behov for å redusere kostnader. Men ønsket om å spare penger bør ikke oppfylles ved å endre avtaler som allerede er inngått. Når staten blir en såpass uforutsigbar avtalepartner som i denne saken, er det neppe mange norske kommuner som vil sette i gang omfattende kollektivprosjekter. Det vil være svært uheldig.

LES LEDEREN: Uholdbar konflikt om bussene

Norge skal utvikle seg i en grønnere retning, der færre kjører bil. Statens opptreden overfor Trondheim kommune kan avskrekke andre fra å inngå miljøavtaler i framtida. Da blir veien fram til et samfunn med lavere utslipp betydelig lengre, et svært uheldig utfall.

Vi forventer at staten forstår at den usikkerheten snuoperasjonen har skapt, ikke er holdbar. Når man er på ville veier, er det ingen skam å snu. Dét bør staten ta innover seg.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter