Innkjøp av medisiner må tåle dagens lys

Saken oppdateres.

Bergens Tidende har i en serie artikler sett nærmere på hemmeligholdet ved innkjøp av legemidler. I over 20 år har det vært åpenhet om hva de ulike legemidlene koster, men det har regjeringen og helseminister Bent Høie (H) satt en stopper for. Hovedargumentet for hemmeligholdet er at det vil gi legemiddelindustrien anledning til å gi større rabatter og dermed gi oss billigere medisin.

En rekke helsebyråkrater, regjeringens egne faginstanser og flere professorer i helseøkonomi er uenige i den argumentasjonen. De mener det ikke finnes noe bevis for at hemmelige avtaler gir økte rabatter. Det hevedes fra en rekke hold at situasjonen er stikk motsatt. Dersom Norge hadde sørget for åpenhet rundt hva vi betaler for legemidler, ville det ført til at Norge hadde betalt mindre enn hva andre land har gjort, sier en rekke fagfolk.

Påstanden om at medisinen blir billigere når prisene er hemmelige, er det vanskelig å finne bevis for. Det kan like gjerne være slik at hemmelighold fører til at legemiddelprodusentene kan ta en høyere pris. Problemet med slike hemmelige avtaler er at vi ikke vet om det blir billigere eller dyrere. Dersom Norge, som har høy betalingsevne for nye legemidler, hadde insistert på åpenhet om avtalene, ville det gjort det lettere for andre land å følge vårt eksempel. Åpenhet fører også til at vi vet hva andre land må betale, og da kan vi kreve samme pris.

Legemiddelindustrien har en åpenbar interesse i å holde prisene på slike innkjøp skjult, og har fått viljen sin. Det er all mulig grunn til å være svært skeptisk til en bransje som ønsker hemmelighold om prisene sine.

Offentlige innkjøp må tåle dagens lys. Hemmelighold, presset frem av en mektig legemiddelindustri, bryter med åpenheten rundt offentlige innkjøp som Norge skal ha. Regjeringen har lagt seg flat for industriens ønske. Nå må de lytte til sine egne eksperter og sørge for at hemmeligholdet tar slutt.