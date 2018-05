Trumps hodeløse Iran-politikk

Saken oppdateres.

Tirsdag valgte Donald Trump å trekke USA fra atomavtalen med Iran. Det var en hodeløs beslutning. Bare få døgn senere er det åpenbart at verden har blitt farligere.

Ingenting tyder på at Iran har brutt med betingelsene i avtalen. Trumps beslutning skaper tvil om verdien av å inngå avtaler med USA. I tillegg har Trump forsuret forholdet til sine nærmeste allierte. Storbritannia og EU-landene er skarpt kritiske til presidentens beslutning. De sier at de vil holde seg til betingelsene i avtalen, selv om den ikke lenger er bindende. Iran sier det samme. Problemet er at økonomiske sanksjoner fra USA kan stanse europeisk handel med Iran. Muligheten til mer handel var en av grunnene til at Iran gikk med på avtalen i 2015.

Det er ingen tvil om at Iran har en negativ innflytelse i Midtøsten. De støtter terrorgrupper og bidrar til å holde Syrias diktator Bashar al-Assad ved makten. Faktum er likevel at atomavtalen aldri handlet om å hindre Iran i å forfølge sine utenrikspolitiske mål, men om å sørge for at Iran ikke skulle få atomvåpen. Trumps beslutning er dermed grunnløs.

Bare to døgn etter at USA trakk seg fra avtalen, angrep israelske fly iranske mål i Syria. Angrepet var et svar på at iranske raketter ble sendt mot Golan-høydene ved Israels grense til Syria. De to landene er involvert i en «skyggekrig» i Syria og har utvekslet trusler i en årrekke. Likevel er det urovekkende at konflikten har tilspisset seg så raskt.

Saudi-Arabia har gitt klar beskjed om at de vil starte et eget atomprogram hvis Iran får kjernefysisk slagkraft. Også Egypt og Tyrkia kan følge etter. Tanken på at et konfliktfylt Midtøsten kan fylles opp med atomvåpen, bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på oss.

Hvis de europeiske landene samarbeider med Kina og Russland og sørger for at Iran holder seg til avtalen, kan de verste konsekvensene unngås. Det blir vanskelig, men når USA ikke er med på laget, finnes det neppe bedre alternativer.

