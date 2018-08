Norge bør ikke stryke Saudi-regimet medhårs

Kristin (22) nådde en ny milepæl: – Det har gått over all forventning

I disse dager virker det som om utenrikspolitikken foregår på Twitter. Det startet da Saudi-Arabia fengslet flere aktivister, blant annet Samar Badawi, som har kjempet for kvinners rettigheter i det islamistiske diktaturet. Deretter sendte det kanadiske utenriksdepartementet ut en kritisk twittermelding, der de ga uttrykk for at aktivistene burde løslates.

Saudierne mener at twittermeldingen viser at Canada «blander seg» i saudiske anliggender. De har blant annet brutt diplomatiske forbindelser med Canada og frosset alle nye handelsforbindelser. Saudi-Arabia vil også flytte saudiske pasienter ved kanadiske sykehus til andre land.

Diktaturer som Saudi-Arabia har for vane å klage over «innblanding» når de får kritikk for brudd på menneskerettighetene. Det er fordi de helst vil utøve vilkårlig makt og fengsle plagsomme opposisjonelle uten å forholde seg til grunnleggende rettigheter.

Et slikt ønske er det ingen grunn til å respektere. Saudi-Arabia har dessuten ingen skrupler med å blande seg inn i Jemen, der de blant annet har gjennomført bombetokt. At de klager over at Canada driver med innblanding, er parodisk.

I 2013 bidro Norge til å få vedtatt en FN-resolusjon for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforkjempere. Det ville vært naturlig at vi stilte oss på Canadas side og ga tydelig uttrykk for at aktivistene bør løslates. Derfor er det nedslående at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ikke sier mer enn at Norge jevnlig tar opp menneskerettighetsspørsmål med Saudi-Arabia og at Utenriksdepartementet har tatt opp forfølgelsen av aktivister som jobber med kvinners rettigheter med myndighetene i landet.

Norge må ikke alltid være forsiktig i utenrikspolitikken. Bondevik-regjeringen sa nei til å delta i krigen i Irak, til tross for at USA, vår viktigste allierte, ønsket at vi skulle bidra. Hvis vi kunne avslå USAs forespørsel i 2003, bør vi også kunne sette foten ned overfor et av verdens mest undertrykkende regimer og støtte Canadas forsvar av menneskerettighetene.

Selv om Norge er et lite land, trenger ikke utenriksministeren bruke innestemme overfor Saudi-Arabia. De fortjener ikke at vi stryker dem medhårs.

