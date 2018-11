Ap må vokte seg for maktarroganse

To trøndere får sjansen fra start for Norge

Saken oppdateres.

Ordfører Rita Ottervik har truet med å trekke seg dersom hun ikke fikk bestemme hvem hun skulle få med seg øverst på listen.

Nå har nominasjonskomiteen lagt frem sin innstilling. Ottervik fikk det ikke akkurat som hun ville, men forsøket på å diktere nominasjonene har skapt mer splittelse. Arbeiderpartiet ser ut til å ende opp med en liste foran valget som byr på noen nye navn, men de fleste er allerede godt etablert i trondheimspolitikken fra før.

Ap og Ottervik har styrt Trondheim i over 15 år. Alle som har hatt så stor makt i så lang tid løper en risiko for å stagnere dersom man ikke jobber aktivt med fornyelse, nye politiske tanker og nye visjoner for kommunen.

Når ordføreren selv ønsker å håndplukke sine nærmeste medarbeidere risikerer partiet å ende opp med et team i rådhuset som hindrer en slik fornyelse. Dersom alle stort sett tenker likt, og hvor nye tanker og andre politiske løsninger ikke blir hørt, kan skape en situasjon der maktarroganse og en intern enighet om å fortsette politikken langs gamle spor blir resultatet.

Det er der meninger brytes at nye ideer og løsninger skapes. Trondheim trenger nye visjoner, nye mål og utvikling. Etter 15 år ved makta er det viktig å passe seg for å bli for bekvem og ikke å tråkke i de samme sporene som man alltid har gjort.

Vi forstår Otterviks ønske om å rydde opp etter Kystad-saken, og bygge et lag som ikke kan heftes med anklager om sviktende tillit, uklare roller og lyssky politiske prosesser. Derfor er det nok lett å lete etter kandidater til det nye laget blant dem som allerede er lojale og mest enig i dagens politiske linje. Men å håndplukke sine medarbeidere, diktere nominasjonskomiteen i partiet og true med å trekke seg som ordfører, var et forsøk på å styre en åpen prosess Ottervik burde skånet partiet for.