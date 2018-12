Forkastelige angrep på folkevalgte

Røde tall truer langrennsverdenen: – Det hjelper ikke at Norge har et kjempestort budsjett hvis sporten ikke overlever

Natt til torsdag ble boligen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) utsatt for hærverk. Noen hadde tagget «rasisit» og hakekors på veggen. En luntelignende gjenstand ble stukket inn i bensintanken på familiens bil. Hensikten med angrepet var åpenbart å skremme, og det er ikke avdekket hvem som står bak. Hærverket er et forkastelig og opprørende angrep på justisministeren og hans familie og et anslag mot demokratiet.

Påstanden om at Wara skal være rasist, er absurd. Dessverre føyer hendelsen seg inn i en dyster tendens til at politikere og myndigheter rammes av trusler og angrep. Kort tid før boligen til Wara ble utsatt for hærverk, ble det kjent at politiet i Ski i Buskerud hadde mottatt en pakke med en sprengladning. Den var ment å gå av når pakken ble åpnet. I verste fall kunne flere politibetjenter blitt drept.

Snart skal en sak mot en mann fra Trøndelag som framsatte trusler mot Hadia Tajik (Ap) opp i Inntrøndelag tingrett. «Før driten i giljotinen, æ drar gledelig i snora så øksen faller», skrev mannen i et innlegg på Facebook. Han er tiltalt for hatefulle ytringer.

Tidligere denne uken stengte statsminister Erna Solberg sin egen Facebook-vegg etter at en post om FNs migrasjonspakt, som Norge antakelig skal slutte seg til 11. desember, utløste en flom av trusler og sjikane. Noen kalte statsministeren en landsforræder. En person framsatte trusler om å sprenge Stortinget.

Det er et trist faktum at mange norske politikere blir utsatt for trusler og angrep. I en rapport utarbeidet av Emilie Silkoset, som er analytiker ved Øst politidistrikt og professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, kommer det fram at fire av ti stortingspolitikere har blitt utsatt for alvorlige trusler. De involverer alt fra angrep og forsøk på angrep til trusler om å angripe politikere eller familiene deres.

Angrepet på Waras hjem og bomben i Ski er under etterforskning. Et av demokratiets grunnvilkår er at vi kjemper for politiske mål med fredelige midler. Bomber, hærverk og angrep på folkevalgte og myndigheter, undergraver vår samfunnsorden. De skyldige må tas og straffes strengt.

