Søta brors politiske trøbbel vil ingen ende ta

Senter for havforskning en god nyhet for Norge

Det er bedre å blåse på grøten enn å brenne seg, sier et svensk ordtak. Problemet er at ikke all grøt lar seg kjøle ned, uansett hvor mye man blåser. Det har svenske politikere oppdaget etter valget i september.

I går vedtok Sverige statsbudsjettet for 2019. Selv om det ble et borgerlig budsjett, støttet av Sverigedemokraterna, betyr ikke det at den sosialdemokratiske statsministeren Stefan Löfven har blitt byttet ut.

Tvert i mot skal talmannen Andreas Norlén peke på Löfven som statsminister på fredag. Lite tyder på at han vil få flertall. Dermed har Sverige tatt nok et skritt mot nyvalg. Talmannen har to forsøk igjen på å finne en statsminister, men lite tyder på at han vil lykkes.

Det har lenge vært klart at det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraternas (SD) vekst har fått svensk politikk ut av balanse. Mens SD har åpnet for å støtte Moderaternas leder Ulf Kristersson som statsminister, har sentrumspartiene Centerpartiet og Liberalerna havnet i en skvis. Den har de laget selv.

De to partiene kan velge å gi flertall til en borgerlig regjering som støttes av Sverigedemokraterna med Ulf Kristersson som statsminister eller til en sentrum-venstreregjering som ledes av Socialdemokraterna med Stefan Löfven som statsminister. Problemet er at de har lovet velgerne å ikke støtte noen av disse alternativene. Et nyvalg kan gi de to partiene muligheten til å gi velgerne nye løfter og dermed gjøre det mulig for dem å støtte en regjering, enten en ledet av Löfven eller en som blir støttet av SD.

Et nyvalg vil neppe føre til noen dramatisk endring av situasjonen i Riksdagen. Sverigedemokraterna har gått fram, med 2,4 prosent på snittet av meningsmålingene. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Centerpartiet ligger alle an til å ta flere seter i Riksdagen, men neppe nok til å endre styrkefordelingen mellom blokkene. Dessuten er det usikkert hvordan velgerne vil reagere på et nyvalg.

Sverige trenger en styringsdyktig regjering. Om det skjer ved at sentrumspartiene ombestemmer seg eller ved et nyvalg, er umulig å si. Det virker som om grøtgryta vil koke videre også i 2019.

