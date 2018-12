Gladnyhet for trøndersk forskning

Senter for havforskning en god nyhet for Norge

Saken oppdateres.

Fredag fikk Trondheims forskermiljø den andre gode nyheten på kort tid. Først ble det klart at regjeringen vil bruke seks milliarder på havforskning i Trondheim. Så kom nyheten om at Sintef og NTNU hadde vunnet konkurransen om det nye forskningssenteret LowEmission, som får 350 millioner fra staten fra 2019 til 2026. Der skal en rekke forskere, stipendiater og masterstudenter jobbe med å utvikle teknologi som kan få ned klimautslippene fra oljebransjen, Norges største eksportindustri. Det er et arbeid som trengs om vi skal nå klimamålene.

LES OGSÅ: NTNU-festivalen kan bli bedre enn Starmus

Når klimatoppmøtet i Katowice i Polen avsluttes lørdag, skal verdens statsledere ha kommet fram til en regelbok som fastslår hvordan hvert enkelt land skal nå målene i Parisavtalen. For Norges del kan det få store konsekvenser for klimapolitikken fram mot 2030.

Til tross for at Norge har store ambisjoner i klimapolitikken, går utslippskuttene treigt. I et intervju i Klassekampen nylig vedgikk klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) at Norge ikke vil nå klimamålene for 2020. Det er skuffende. Likevel gir LowEmission et håp om at regjeringens satsing på forskning på grønn teknologi kan bidra til at vi lykkes med å nå klimamålene for 2030.

LES LEDEREN: Senter for havforskning en god nyhet for Norge

Hensikten med LowEmission er å gjøre norsk oljenæring mer klimavennlig. Forskerne skal utvikle teknologi som kan redusere klimautslippene ved oljeplattformer og gjøre virksomheten der mindre energikrevende. I dag går mange av turbinene som forsyner oljeplattformene med strøm på fossil energi. I 2017 sto petroleumsnæringa for rundt 25 prosent av Norges klimautslipp, så med LowEmission kan Trondheim gi et stort bidrag til norsk klimapolitikk.

Selv om verden bør bevege seg bort fra olje på sikt, er det ikke realistisk å avvikle norsk oljeproduksjon i nær framtid. Om olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg har rett i at den som skal slukke lyset på norsk sokkel ikke er født enda, er uvisst. Men uansett hvor lenge norsk olje- og gassutvinning skal foregå på norsk sokkel, bør virksomheten være så miljøvennlig som mulig.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter