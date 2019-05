Gjør det fristende å sykle til jobben

Her forsøker han en usving for å komme unna politiet

Får du kilometergodtgjørelse for å sykle til jobben og hotellstandard i garderoben, blir det imidlertid litt mindre irriterende og mer forlokkende å velge sykkel. Flere bedrifter har skjønt hvor viktig det er med gode fasiliteter hvis de skal få ansatte til å sykle. I dag er 29 norske bedrifter sertifisert som sykkelvennlige arbeidsplasser. Flere bedrifter bør ha et mål om å bli sertifisert.

Den ferske reisevaneundersøkelsen for 2018 viser at ti prosent av reisene i Trondheim foregår på sykkel, og det er høyest i landet. Men halvparten kjører fortsatt bil, og flere må bli stimulert til å gå eller sykle. Allerede finnes det offentlige tiltak som stagger bilbruken: Vi piskes til å kjøre mindre på grunn av bomring og bortfall av parkeringsplasser på arbeidsstedet. Vi fristes med gulrot i form av flere sykkelveier, snarveier og bedre kollektivtilbud. Elsykkelen har dessuten gjort at flere velger sykkel som transportmiddel.

Arbeidsgivere bør også vise miljøansvar og legge til rette for at flere trår til på to hjul. NRK rapporterte torsdag om sertifiseringsordningen til Syklistenes landsforening. Sikker sykkelparkering, sykkelvask, garderober med skapplass og nok dusjer kjennetegner flere sykkelvennlige arbeidsplasser. Gevinsten er gjerne opplagte ansatte med bedre helse, lavere sykefravær og lavere kostnader på bilparkering. Det er også positivt for omdømmet til bedriften. Å ta miljøansvar og vise at de bryr seg om ansattes ve og vel, er god imagebygging.

En arbeidsgiver som kan friste med rene håndklær og kilometergodtgjørelse, kan gjøre det enda mer forlokkende å sykle. Ansatte ved et revisjonsselskap i Rogaland får betalt for hver kilometer de sykler, og bedriften følger statens satser på fire kroner. En ansatt har regnet ut at han sparer om lag 50 000 kroner i året på godtgjørelse og sparte utgifter på bompenger, drivstoff etc. Det er slike tiltak som må til for at flere skal orke å sykle i snø og regn i Trøndelag.