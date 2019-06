Emils viktige historie

Saken oppdateres.

Emil Trane-Dragsten (14) er en av dem som tidlig tok et oppgjør med fotballpresset. I et leserinnlegg i Adresseavisen skriver han om hvor vondt det er å være fotballgutt – når han føler seg som alt annet enn akkurat dét. 14-åringens historie, samt de ærlige innspillene fra mora Kristin Trane, er virkelig verdt å lytte til.

Trondhjemsgutten begynte å spille for Ranheim fordi «alle» jevnaldrende spilte fotball. Hjemmefra var han nærmest opplært til å like fotball, og fikk sin første fotballtrøye før han ble født. Men Emil syntes sjelden fotball var artig. Han gruet seg før trening og kamp. Selv om foreldrene presiserte at fotball ikke er så viktig, og at han kunne velge noe annet, innrømmer mamma Kristin at de innimellom presset ham på trening. De ønsket inderlig at sønnen skulle være en del av det viktige sosiale fotballfellesskapet. Emil ville heller ikke føle seg ukul og utenfor, så han fortsatte på fotball. Da han gikk på tredje trinn, var det likevel nok. Han valgte å slutte. I dag er 14-åringen volleyballspiller og spiller piano kulturskolen.

LES OGSÅ LEDEREN: Et panisk spill om bompenger

Historien er ikke oppsiktsvekkende, men den er en real vekker for mange av oss. Barns fritid er for det meste organisert, og det er blitt svært viktig å begynne med aktiviteter i ung alder for å «henge med». Rommet til fri lek og til å føle seg fram til hva man virkelig liker å drive med, er blitt mye mindre. Romsligere blir det ikke av at gutter føler press om å bli fotballgutter. Emils erfaringer sier også noe om at foreldrenes egne interesser og gode intensjoner kan gjøre dem blinde for hva poden virkelig har lyst til å drive med.

Trøndelag Idrettskrets tar 14-åringens erfaring på alvor, det er godt å se. I et leserinnlegg peker organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland på at idretten har et ansvar for at barn skal trives, føle idrettsglede og bli presentert for bredden av idrett. Fotball er ikke alt. Det viktigste er uansett at barn lærer å stole på seg selv og ta egne valg. Emil, som også har delt sin historie offentlig, er i så måte et forbilde. Hva mer kan en forelder ønske seg?