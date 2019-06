Terrorbalanse i regjeringen

Her har UP stått tre dager på rad - men resultatet er det samme

Saken oppdateres.

Torsdag fikk regjeringspartiene KrF og Venstre hver sin kampsak vedtatt i Stortinget. Pelsdyrnæringen skal avvikles, og selvbestemt fosterreduksjon forbys.

Småpartienes hjertesaker gjorde vondt i hjertet for regjeringssamarbeidet. Igjen så vi et eksempel på at Erna Solbergs drøm om en borgerlige flertallsregjering enkelte ganger kan minne mer om et mareritt. Først varslet tre representanter fra Høyre og Frp at de ville stemme mot egen regjering i pelsdyrsaken. Da truet venstrefolk med å stemme mot KrFs gjennomslag i abortspørsmålet. Enden på visa ble at alle fulgte partipisken.

Men nye omkamper kan komme. I siste liten leverte regjeringspartiene inn et forslag som åpner for å endre kompensasjonen til pelsdyrbøndene dersom ordningen gir «urimelige utslag».

Omkamper er ikke noe nytt for denne regjeringen. Bare måneder etter at Frp-leder Siv Jensen skrøt av partiets bompengegjennomslag i regjeringsforhandlingene, krevde landsstyret hennes endringer i plattformen de ble enige om på Granavollen. Venstre, som fortsatt ser krisetall på meningsmålingene, har fått klar beskjed fra grasrota om at det er uaktuelt å gå med på Frps bomkrav. Heller ikke KrF vil endre på avtalen de ble enige om i vinter.

Som tidligere holder Erna Solberg en lav profil når de andre partiene krangler seg imellom, mens hun jobber fram kompromisser i kulissene. Fremtiden vil vise om strategien lykkes også denne gangen.

Uenighet og intern misnøye er umulig å unngå når fire partier sitter i regjering sammen. Uroen vi ser nå bør uansett bekymre statsministeren. En regjering skal styre landet dag for dag, men også stake ut en kurs slik at velgerne kan føle seg trygge på hvor vi skal. Nå ser regjeringspartiene ut til å sprike i alle retninger. Det innbyr ikke til tillit. Om Solbergs drømmeprosjekt skal få fornyet tillit fra velgerne, må de fire partiene først få tillit til hverandre.