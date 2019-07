Vi må holde løftet om aldri å glemme 22. juli

Stor fare for at campus utsettes

Saken oppdateres.

Over hele landet ble det holdt minnemarkeringer i går. Åtte år er gått siden 77 mennesker ble drept i bombeangrepet mot regjeringskvartalet og skytemassakren mot AUFs sommerleir på Utøya. Terroristen sitter bak lås og slå. Men holdningene som inspirerte handlingene hans, er ikke like lette å bure inne. De må bekjempes hver dag.

Derfor forstår vi godt at AUF reagerer når ord som «hendelse» eller «katastrofe» brukes om 22. juli. Terrorangrepet bør ikke omtales på samme måte som om vi snakker om en naturkatastrofe. Bomben og masseskytingen var en villet handling. Én mann sto bak, men den høyreekstreme, rasistiske hatideologien hans deles av flere.

I bekjempelsen av den spiller både skolen, media og foreldre en viktig rolle. De som går i grunnskolen i dag, var enten småbarn eller ikke engang født 22. juli 2011. Det er de voksnes ansvar å fortelle dem om hva som skjedde. Men skoleforsker Trine Anker ved MF vitenskapelige høyskole har funnet ut at mange elever ikke har noe forhold til 22. juli. Til NTB sier hun at noen elever forteller at de lærer «ingenting om ideologi, religion eller bakgrunn for handlingene». Det et nedslående.

Ankers forskning viser at mange lærere synes det er vanskelig å undervise om temaet. Det skjønner vi. Det viktige er ofte vanskelig. Derfor er det bra at de nye læreplanene nevner 22. juli-terroren spesifikt.

Konspirasjonsteoriene og hatet som matet Anders Behring Breiviks forvridde verdensbilde, er ikke borte. Tilgrisingen av 22. juli-minnesteinen i Tønsberg er en avskyelig påminnelse om det. Mandag morgen oppdaget en forbipasserende at noen hadde sprayet et hakekors på minnesmerket. Kommunen rakk heldigvis vaske det vekk før pårørende og andre skulle samles for å hedre ofrene.

Tidligere statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg sier til Aftenposten at selv om sikkerhetstiltak er viktige, vil de aldri sikre et samfunn mot terror ett hundre prosent. Også holdningene bak terroren må bekjempes. Derfor må vi holde løftene vi ga hverandre for åtte år siden. Vi må aldri glemme. Mer demokrati og mer åpenhet kommer ikke av seg selv.