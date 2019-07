Vi må forberede oss bedre på nye hetebølger

Saken oppdateres.

Et stadig varmere klima og flere tilfeller av ekstremvær gir også grunn til bekymring over at stadig hyppigere hetebølger er et resultat av menneskeskapte klimaendringer. Arbeidet med å begrense den globale oppvarmingen må fortsette på alle plan. Det er selvsagt på sin plass å glede seg over noen dager med sommervarme, men rekordvarmen bør samtidig være en vekker som minner oss på at effekten av klimaendringene allerede rammer oss.

Ekstrem varme skaper utfordringer og til dels farlige situasjoner, ikke minst for syke og gamle. Siden vi lever i en tid der det er all mulig grunn til å tro at hetebølger vil ramme oss oftere, må vi ha bedre planer for hvordan vi takler dem i framtida.

I Steinkjer har Frp-politiker Kristoffer Vikan, i et intervju med Trønder-Avisa, tatt til orde for at det må foreligge kommunale planer for hetebølger, på lik linje med planene kommunene har for andre krisesituasjoner. Det er et fornuftig forslag som flere kommuner bør ta tak i.

Bakgrunnen for utspillet om kriseplaner mot varme var situasjonen som oppsto på Steinkjer sykehjem der det ble målt temperaturer på over 30 grader på flere rom. Også på en rekke andre sykehjem og helseinstitusjoner over hele landet ble det rapportert om svært dårlig inneklima på grunn av hetebølgen.

Når nye bygg skal planlegges i årene som kommer, vil det være nødvendig å ta hensyn til den klimasituasjonen vi står oppe i. Bygg i Norge har gode løsninger for oppvarming, men en rekke bygg har ikke utstyr for å holde temperaturene nede på et normalt nivå. Det må nye byggeprosjekter ta høyde for.

Det har sin pris - også i Norge hvor utsikten til et varmere klima har vært mindre skremmende enn i andre deler av verden.