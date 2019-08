Bransje med store vyer og mange utfordringer

Saken oppdateres.

Trondheim er igjen midtpunkt for norsk og internasjonal oppdrettsbransje når kronprins Haakon i dag åpner Aqua Nor i nye Trondheim Spektrum. Verdens største messe for akvakulturteknologi skal sørge for at Norges nest største eksportnæring skal utvikle seg og vokse videre. Men utfordringene står i kø for denne svært lønnsomme bransjen.

Havbruksnæringen setter stadig vekk nye rekorder for eksport av laks og andre sjømatprodukter. Også en betydelig leverandørindustri har hatt glede av oppturen i bransjen. Det er derfor en næring med selvtillit og fremtidsvyer som møtes denne uka. For å diskutere hvordan de skal utvikle næringen videre og ikke minst vokse i en tid der det stilles store krav til bærekraftig utvikling og klimavennlige løsninger.

LES OGSÅ: Fra rockekonsert til oppdrettsmesse

Bransjen skryter av at klimaavtrykket fra nesten all sjømatproduksjon er godt, men at det har potensial til å bli vesentlig bedre. Det gjelder ikke minst transporten av sjømat fra distrikts-Norge til blant andre Europa, og etterhvert også Kina. Transporten er i dag et betydelig miljøproblem.

Oppdrett av sjømat er en høyteknologisk produksjon. Derfor er også teknologi og innovasjon et sentralt tema for deltakerne fra Norge og de rundt 75 nasjonene som deltar på Aqua Nor. Utfordringene med sykdom, algeoppblomstring, lus og forurensning av nære kystområder krever nye løsninger. I Trøndelag har Salmar allerede satset på havbasert oppdrett. Det forskes også på mer landbasert produksjon.

LES OGSÅ: 18 milliarder i inntekter for Witzøes konsern

Globalt vil etterspørselen etter mat bare øke, og det skjer i en tid der landbruket har store klimautfordringer. Her håper sjømatnæringen å dekke noe av behovet for økt matproduksjon. Det skal blant annet skje gjennom teknologiutvikling og gjennom å utnytte nye, sjøbaserte produkter. Derfor er oppdrettsmessa også ei messe for leverandørindustri og forskningsinstitusjoner.

De siste årene har Aqua Nor samlet rundt 20 000 besøkende. Oppdrettsmessa betyr mye for byen. Det legges igjen betydelige beløp, og Aqua Nor gir Trondheim status som vert for store, internasjonale arrangementer. Den oppgaven har byen løst godt siden starten i 1979. Og den viser også at byen har behov for et mer moderne messeområde.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter