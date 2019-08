Lavere oppslutning om Forsvaret bekymrer

Saken oppdateres.

Oppslutningen om Forsvaret går stadig nedover blant den norske befolkning, viser en undersøkelse fra Forsvarets Forum. To av tre mener det er helt nødvendig med et godt forsvar. Det er en nedgang på ni prosentpoeng siden 2017. Dette skjer paradoksalt nok i en tid der vi ser et mer aggressivt og nærgående Russland og et mer uberegnelig USA. Samtidig er vi blitt mer avhengig av USA og Nato for å opprettholde et troverdig forsvar. Dette er alvorlig og en utfordring for Forsvaret, som håper å få mer penger, slik at Norge kan nå Natos mål om to prosent av BNP til Forsvaret.

Det er ikke mange uker siden Russland gjennomførte en av de største militærøvelsene utenfor kysten av Nord-Norge. Både forsvarssjefen og forsvarsministeren har reagert på omfanget og mener vi må tilbake til den kalde krigen for å finne tilsvarende. Aktiviteten fra Russland er blant annet et svar på den store Nato-øvelsen i Midt-Norge tidligere i år og amerikanernes økte tilstedeværelse på Værnes.

Dette er bakteppet når forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i høst legger frem det fagmilitære rådet som er grunnlaget for langtidsplanen i Forsvaret. Her legges det blant annet opp til at Norge skal øke forsvarsbudsjettet fra 1,7 prosent av BNP til litt over to prosent.

Regjeringen har ambisjoner om å nå toprosent-målet de neste årene, men det er ingen garantier for at det skjer. USAs president Donald Trump krever at Nato-landene minst må komme opp på dette nivået, helst fire prosent. For det er en kjensgjerning at Norge i for stor grad lener seg på Nato og USA for å trygge egen sikkerhet. Forsvaret mener derfor det må mer penger til for å opprettholde et troverdig forsvar, utover dagens ramme på 62 milliarder kroner.

Støtten til Forsvaret er størst i Trøndelag og henger sammen med at Midt-Norge er blitt en viktigere forsvarsregion. Forsvaret la igjen 3,3 milliarder kroner i Trøndelag i fjor og er en viktig arbeidsplass i regionen. Vår landsdel er også mer utsatt ved et eventuelt angrep en før. Oppslutningen om et sterkt norsk forsvar er viktig ikke bare av sikkerhetsmessige grunner ved en konflikt, men også for å ha troverdighet for å hevde egen suverenitet. Derfor er det betenkelig at færre mener at behovet for et sterkt forsvar er viktig.