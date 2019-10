Presidentens angrep gir hatet næring

Innenfor disse områdene legges det nå betydelige føringer for all ny aktivitet

Saken oppdateres.

Denne uka har hatretorikken fra USAs president nådd nye høyder. Etter avsløringene rundt Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og granskningen som nå er i gang, har Donald Trump gjentatte ganger langet ut mot emokratene og kalt riksrettsgranskningen et forsøk på statskupp. Den amerikanske presidenten har publisert en kampanje på sosiale medier der han påstår at demokratene forsøker å gjøre om presidentvalget, uavhengig av fakta.

På en pressekonferanse i Det hvite hus onsdag, sammen med den finske presidenten, langet han på nytt ut mot medier som ville stille spørsmål om telefonsamtalen til Ukraina der Trump mistenkes for å ha bedt Ukraina etterforske en politisk motstander. Trump brukte pressekonferansen til å kalle saken «en uredelig forbrytelse mot det amerikanske folket».

Når statsledere som Donald Trump påstår at politiske motstandere iverksetter statskupp, diskrediterer medier som vil stille han kritiske spørsmål og setter dem som skal granske mistankene mot han i vanry, bruker han metoder som er totalt uakseptable i et demokrati. Slik ordbruk er med på å nøre opp under hat og motsetninger. Det kan føre til at grupperinger i samfunnet ser utspillene som en oppfordring om å handle og å ty til trusler og vold.

Donald Trump bruker hat og splittelse bevisst. Han har en strategi som bidrar til større avstand mellom folk. I Storbritannia så vi nylig at også statsminister Boris Johnson bruker samme taktikk. Når to av lederne i land vi ser på som viktige fundament i det vestlige demokratiet nører opp om hat, er det på tide at verdenssamfunnet tar avstand fra måten de driver politikk på og ordene de bruker.