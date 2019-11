Tragikomedien på Lade må ikke gjenta seg

Saken oppdateres.

Historien om Hangaren tok en ny vending før helga, og hva som nå vil skje, kan ingen gi et sikkert svar på. Vi må ta det fra begynnelsen:

Politikerne i Trondheim vedtok for sju år siden en reguleringsplan der det heter at området der den tidligere flyhangaren ligger, kun skal brukes til salg av plasskrevende varer. Våren 2017 ga byggesakskontoret likevel tillatelse til at en sportsbutikk, en kjede som selger elektronikk og to andre butikker kunne flytte inn i det nye kjøpesenteret.

Byggesakskontoret gjorde en alvorlig feil. De burde skjønt at tillatelsen var et brudd med reguleringsbestemmelsene og at saken burde blitt behandlet av politikerne. Å åpne er for enda mer detaljhandel utenfor sentrum er svært problematisk. Kjøpesentre som har store arealer der det er gratis å parkere, fører til dårligere omsetning i Midtbyen, der flere forretninger har slitt tungt de siste årene.

Å åpne et nytt kjøpesenter på Lade er stikk i strid med en politikk som det er bred enighet om i Trondheim. Likevel har et flertall av politikerne, det vil si Ap, Høyre og Frp, ment at det var for sent å si stopp. Derfor har de sagt ja til at utbyggeren får dispensasjon fra reguleringsplanen.

Fylkesmannen har vært uenig, og saken har flere ganger gått fram og tilbake. Før helgen sa Fylkesmannen nei enda en gang og tilføyde at vedtaket er endelig. Dolphin Management, som eier Hangaren, nekter likevel å stenge dørene. De mener de har en tillatelse som Fylkesmannen ikke kan oppheve. Bygningssjef Elisabeth Høyem i Trondheim kommune sa før helgen at det ikke blir snakk om noen umiddelbar utkastelse.

Uansett hva som skjer videre, må kommunens administrasjon dra lærdom av feilene de har gjort i denne saken. Politikerne har også mye å lære. De kan ikke si ja til mer detaljhandel utenfor sentrum. De må dessuten gi tydelige signaler i god tid, slik at næringslivet får vite hvilke rammebetingelser de må forholde seg til.