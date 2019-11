Norsk fotball bør ta mer hensyn til publikum

Mobiltelefonen er ikke laget for minusgrader. Slik unngår du at den slår seg av i kulda

Saken oppdateres.

Det er mer enn 30 år siden sist gang det var så lite folk på Lerkendal i et toppoppgjør i Eliteserien som i helga. Ifølge de offisielle tallene var det 12039 solgte billetter til kampen mellom Rosenborg og Bodø/Glimt. Enten du var på stadion eller så kampen på tv, var nok målscorer Pål André Hellands anslag på 5000 tilskuere mer dekkende. Det samme var hans ord om at noen må gå i seg selv, for dette er flaut. Ikke bare for Rosenborg, men for norsk fotball.

Rosenborg har selvsagt sin del av ansvaret, med en skuffende senhøstsesong. Publikumssvikten i helga har likevel flere årsaker enn et RBK-lag som sliter med å finne stilen. Flere norske topplag sliter med synkende publikumstall. De siste åra har det vært mye diskusjon om terminlista i norsk fotball. Landslag og eliteserieklubber har hatt ulike syn på når den norske fotballsesongen bør starte og slutte. Tv-rettigheter påvirker på hvilke dager og til hvilke tidspunkt kamper blir spilt i sesongen. Ingen av disse premissene tjener publikum på stadion.

Det er lett å forstå landslagsmiljøets ønske om tidlig sesongstart og lang sesong. Fredag og mandag spiller Norge i EM-kvalifisering. Rosenborg har i motsetning til de fleste eliteserieklubbene tatt til orde for en lang sesong, med ambisjoner om å hevde seg i Europa som begrunnelse. Internasjonale ambisjoner og store summer i tv-rettigheter er vel og bra, men norsk fotball bør passe seg for å skape et inntrykk av at hensynet til publikum på stadion er det som veier minst.

Når snøen laver, kuldegradene setter inn, laget sliter med å begeistre og kampstart er etter Dagsrevyen, er det ikke rart at selv mange med sesongkort velger å se kampen på gratis-tv i sofaen, framfor å ta turen til stadion. Når siste hjemmekamp i Eliteserien på Lerkendal i år spilles like etter at julegrana tennes i byen, er det ikke dristig å spå at fotballstadion får sterk konkurranse som familiearena første søndag i advent.

Det fins argumenter både for tidlig start og sen slutt på den norske fotballsesongen, men Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund bør ikke ha råd til å ta publikum for gitt. Snø på setet er ikke så nøye om det er Real Madrid som kommer. Eliteserien i Norge egner seg dårligere som vinteridrett, sent på kvelden.

Les også lederen «Et imponerende stykke arbeid som løfter byen»