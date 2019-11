Maksgrense er fornuft – ikke misunnelse

Floating blir stadig mer populært. For legen Nils (40) har det blitt løsningen for å stresse ned

Arbeiderpartiet vil at de dyreste elbilene skal bli dyrere. Partiet foreslår å sette et tak for momsfritak på elbiler, altså en maksgrense for hvor dyre elbiler staten subsidierer. Forslaget er fornuftig. Ap's Hadia Tadjik har et poeng når hun påpeker at klimaet ikke bryr seg om vi kjører en VW E-Golf eller Jaguar I-Pace. Begge er elbiler.

Forslaget står i Arbeiderpartiets alternative forslag til statsbudsjett som ble lagt fram mandag. Det skal gjelde for elbilene som koster mer enn 600 000 kroner, og momsen skal betales av beløpet over 600 000 kroner.

Motargumentene har ikke latt vente på seg, noen mer fornuftige enn andre. Det er som forventet at Norsk elbilforening mener forslaget gjør det vanskeligere å nå klimamålet der alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025. Hvis en slik grense blir innført, kan det bli mindre fristende å bytte ut suv-en med en helelektrisk suv. De fleste suv-ene som kjøres i dag, går på fossilt drivstoff.

Venstreleder Trine Skei Grande er derimot på ville veier når hun hevder at Ap-forslaget beror på misunnelse. – Misunnelsen er en større drivkraft enn ønske om en bilpark med nullutslippsbiler, skriver hun på Twitter. At personer som har råd til en dyr elbil skal betale moms på overskytende beløp, handler om rimelighet – og ikke om mangel på velvilje. Misunnelse er generelt et dårlig og utdatert argument i debatter om skatter og avgifter.

En oversikt fra Finansdepartementet viser at kjøpere av Tesla X må betale 7 770 kroner i avgifter, mens de som kjøper en fossildrevet VW Tourareg, må ut med 569 000 kroner i statlige avgifter. Elbilfordelene er i dag svært rause, og støtteordningene kan ikke vare evig. Sett i lys av det, er det ingen grunn til at staten fullt ut skal subsidiere det som omtales som luksusbiler.

Samtidig kan det drøftes hvor lavt eller høyt taket skal legges. Forbrukerne og bilbransjen har uansett krav på en viss forutsigbarhet, og det er klokt å ikke vente altfor lenge med en gradvis nedtrapping av maksgrensen for momsfritak. Pengene vi får inn ved å innføre et slikt tak, kan brukes til å etablere flere ladestasjoner. Det kommer alle elbilistene til gode.