Trumps snuoperasjon skader fredsarbeidet

Saken oppdateres.

Med de nye signalene fra utenriksminister Mike Pompeo mandag bryter USA med linjen som USA og store deler av verdenssamfunnet har hatt overfor Israels bosettinger i okkuperte områder. Helt siden 1978 har amerikansk utenrikspolitikk slått fast at bosettingene strider med folkeretten. I Norge og i store deler av verden har det vært bred enighet om det samme. Det er blant annet Genèvekonvensjonen, som forbyr en okkupasjonsmakt å flytte egen befolkning til slike områder.

Den amerikanske utenriksministeren sier USAs nye linje ikke gir grønt lys for flere israelske bosettinger, men vi frykter at det er nettopp det en slik snuoperasjon kan føre til.

Under Donald Trumps presidentskap har USAs forhold til Israel blitt kraftig endret. Trump har tidligere endret USAs syn på Golanhøydene og anerkjenner disse som israelsk område. Dette gjør de selv om FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen og bosettingene der er i strid med folkeretten. Trump har også anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad og har flyttet ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. De har også kuttet all støtte til humanitært arbeid blant palestinere som bor på Gazastripen.

Den nye politiske linjen fra USA høster stor begeistring hos den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu og hans støttespillere. Det er all mulig grunn til å tro at USAs nye linje vil styrke Netanyahu og hans knallharde politiske linje overfor palestinerne. Også på hjemmebane, der president Trump nå opplever betydelig motvind, er snuoperasjonen egnet til å styrke Trumps posisjon blant viktige kjernevelgere.

Derfor er det grunn til å frykte at Trump bruker denne snuoperasjonen for å styrke sin egen posisjon, uten å ta nødvendig hensyn til at dette setter arbeidet for en varig løsning i Midtøsten tilbake. Et samlet verdenssamfunns fordømmelse av Israels okkupasjon har vært en viktig faktor for å legge press på israelsk ekspansjon i okkuperte områder. Nå er det presset kraftig svekket.