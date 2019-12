Deilig er jorden, prektig er valgfriheten

Her fikk mange bilister seg en overraskelse under julehandelen

Vi synes «Deilig er jorden» er en av julas vakreste sanger. Vi forstår godt at den er et populært innslag i skoleavslutninger over hele landet. Andre skoler velger annerledes. Det må de få lov til å gjøre.

Sist uke slo flere medier stort opp at Øye skule i Surnadal på Nordmøre droppet sangen på årets juleavslutning. 228 av skolens 255 elever skal ha deltatt på skolegudstjenesten, så julas kristne budskap er ikke tapt for barna. Skoleledelsen ønsker imidlertid ikke religiøse innslag i den obligatoriske fellesavslutningen før ferien. Rektor Kåre Herrem sier til VG at de ønsker å tone ned det religiøse budskapet og at «Deilig er jorden» strykes fra programmet fordi teksten er forkynnende.

Overfor VG viser rektoren til en veileder fra Utdanningsdirektoratet som sier at skoleavslutninger skal være inkluderende og at skolens aktiviteter ikke skal være forkynning. Rektor har rett i at sangen er en salme med religiøst innhold. Men å be elevene synge en kjent og kjær salme er ikke det samme som å drive med forkynning. Det er heller ingen automatikk i at en religiøs tekst ekskluderer elever fra andre livsynssamfunn. Salmer er en del av vår kulturarv og vi mener det blir feil å tolke regelverket på en måte som utelukker religiøse julesanger under skoleavslutninger.

Samtidig kjenner den enkelte rektor sin egen skole best. Dersom skoleledelsen mener deres avslutning blir mer inkluderende av å synge en annen sang, så er de i sin fulle rett å gjøre nettopp det. Vi synes ordføreren i kommunen, Senterpartiets Margrethe Svinvik, reagerer med klokskap. Innholdet i skoleavslutningen er skolens eget ansvar, påpeker hun. - Det er litt synd at den blir droppet, men kanskje de finner noe annet som er like fint, sier Svinvik til VG.

Ikke alle velger å se like optimistisk på det. Nettstedet Resett slår opp saken med tittelen «Skolen i Surnadal fjerner kristendommen fra julen». Frps Sylvi Listhaug erklærer på Facebook at skolens valg «er en stor skam!» Igjen ser vi desperate forsøk på å oppkonstruere en innbilt krig mot jula. Verken kristendommen eller jula er truet i Norge. Det er lang tradisjon for at den enkelte skole selv velger hvilke sanger de vil synge. Det må gjelde i jula også.