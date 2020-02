Et godt forlik for pelsdyrbøndene

Saken oppdateres.

Regjeringen og Fremskrittspartiet la tirsdag frem avtalen som sikrer pelsdyrbøndene erstatning basert på verdien av hvert enkelt pelsdyranlegg. Avtalen ble presentert bare én time før den betente saken skulle debatteres i Stortinget. Vi har støttet en nedlegging av pelsdyroppdrettet, men det har tatt altfor lang tid fra Venstre fikk inn pelsdyrforbud i Jeløya-plattformen i 2018 til dagens avtale om erstatning.

Norges Pelsdyralslag var tidlig ute og feiret pelsdyrforliket som en seier. Det kan det være god grunn til. Næringen har fått gjennomslag for å droppe en erstatning basert på bokført verdi eller antall avlstisper. I stedet blir kompensasjonen basert på en verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg. Forskjellen kan utgjøre flere millioner kroner for ett enkelt anlegg. Næringen som består av godt under 200 pelsdyrfarmer i Norge, har kalt tidligere forslag til erstatning for et ran.

Det har vært et stort flertall på Stortinget for å legge ned pelsdyrnæringen, men saken har vært vanskelig for regjeringen, der særlig Frp har vært imot nedleggelse. Det var også Frp som presset på for å få en bedre erstatningsordning i regjeringen. I Stortinget har Senterpartiet krevd full erstatning til pelsdyrbøndene.

Forliket betyr at det blir en individuell taksering av hver pelsdyrfarm basert på prinsippene i en ekspropriasjon. Det vil si at når staten fratar noen deres eiendom med tvang, så skal de få økonomisk kompensasjon for det. Hvor høy erstatningen blir, kunne ikke landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) svare på. Det vil takseringen gi svar på, og det kan bli dyrt for staten. Det forrige tilbudet var anslått til å koste rundt 800 millioner. Da mente næringen at de ville tape 1,4 milliarder kroner. Erstatningene kan samlet derfor bli svært høye.

Pelsdyroppdretterne har levd i stor usikkerhet de siste årene. Nå har de fått en avklaring, og de må avvikle innen 2025. Forliket er godt for bøndene som nå må oppgi livsverket og finne seg nye jobber. Med erfaring fra tilsvarende takseringer etter ekspropriasjon, som etter flystøyoppgjøret på Ørlandet, føler vi oss likevel ikke trygge på at siste ord er sagt i denne saken.