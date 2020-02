Vi har ikke lenger tillit til fiskeriministeren

Viktig med ekstrapoeng for at studenter skal velge utradisjonelt

Saken oppdateres.

Tilliten til fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) er nå så tynnslitt at statsminister Erna Solberg bør finne en ny statsråd. Bakgrunnen er Dagbladets avsløring om at Sivertsen søkte og fikk 120 000 kroner i etterlønn i halvannen måned som ordfører i tidligere Lenvik kommune samtidig som han mottok lønn som statssekretær. I tillegg fikk han godtgjørelse fra fylkestinget etter at han ble statssekretær og seinere statsråd.

Etterlønnen han mottok er brudd på kommuneloven, som sier at retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Men denne saken dreier seg mest om Sivertsens vurderingsevne og moralske ryggrad. Da Lenvik skulle slå seg sammen til Senja kommune, ble Sivertsen bedt av rådmannen om å bekrefte etterlønnsavtalen. Selv om han var i full sving i sin nye jobb, sa han ja.»

Det alvorlige i denne saken er at Sivertsen med vitende og vilje har beriket seg av offentlige midler på bekostning av en fattig kommune, ikke bare én gang, men to. I tillegg til at han fikk urettmessig etterlønn, hevet han også dobbelt lønn i to måneder i fjor høst. Her argumenterer Sivertsen med at han jobbet dobbelt, både som ordfører og statssekretær. At han nå i ettertid rydder opp i etterlønnsavtalene og angrer på saken, skulle bare mangle. At han ikke innså alvoret før etter at mediene begynte å skrive om saken, er beklagelig.

Ekstra pinlig blir denne saken med Nav-skandalen som bakteppe. Mange vil hevde at de avtalene som Sivertsen inngikk, er moralsk mer alvorlige enn mange av Nav-sakene der blant annet flere måtte sone i fengsel. Regjeringen Solberg har hatt for mange statsråder som av ulike grunner har forlatt posten. Det sitter nok derfor langt inne for Solberg å sparke en ny statsråd så kort tid etter en omfattende endring i regjeringen. Men her må slike hensyn vike for alvoret i saken.

Regjeringen tåler ikke at en fersk og inntil nylig ukjent fiskeriminister fortsetter med svekket tillit. Sivertsen rekker neppe å bygge opp tilliten frem til stortingsvalget neste år, og denne saken vil hefte ved han og regjeringen fremover. Sivertsen bør riktignok selv vurdere sin stilling, men ansvaret ligger hos statsministeren. Hun må sørge for at det viktige Fiskeridepartementet har en ledelse vi kan stole på.