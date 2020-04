Grensen for oljeboring bør flyttes sørover

Saken oppdateres.

Regjeringen legger denne uka fram sitt forslag til hvor det skal åpnes for oljevirksomhet nord i Barentshavet. Striden dreier seg om grensen for hvor iskanten skal gå. Vi mener det er gode grunner for å flytte grensen sørover av hensyn til det sårbare miljøet, dyrelivet og fiskeressursene. Verdens oljelagre er smekkfulle og oljeprisen er rekordlav. Den lave oljeprisen viser at det er stor risiko knyttet til oljeinvesteringer, og derfor er det også mindre hensiktsmessig å åpne de mest sårbare områdene for oljevirksomhet.

Den såkalte iskanten er definert som det området hvor det i gjennomsnitt er is 30 prosent av dagene i april. Venstre og KrF har tidligere ønsket å trekke denne grensen sørover, mens Høyre så langt ikke har bestemt seg. Det har heller ikke Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, mens Fremskrittspartiet vil tillate oljeboring lenger nord. De øvrige partiene vil ikke tillate oljeboring i nordområdene. Ifølge NTB diskuteres det nå et kompromiss som går ut på at definisjonen for iskanten settes til 15 prosent is i april. Det vil flytte iskanten sørover og bidra til at oljevirksomheten også flyttes lenger sør.

Slaget om iskanten vil uansett avgjøres i Stortinget. Tidligere regjeringspartner Frp har denne uka truet med regjeringskrise dersom Høyre gir etter for Venstre og Kristelig Folkeparti. Partileder Siv Jensen sier at det vil få konsekvenser for støtten til regjeringen dersom Høyre flytter grensen sørover. Vi har tidligere etterlyst en klar holdning fra Ap og Sp. De sier de vil avvente avgjørelsene til etter at regjeringen har lagt fram sitt forslag. Vi mener det vil være oppsiktsvekkende om de to partiene går inn for å flytte grensen for oljeboring nordover.

SV foreslår nå at saken utsettes til høsten fordi partiet frykter at Stortinget ikke rekker å behandle en så viktig sak grundig nok før sommerferien. Vi er enige i at det er bedre at saken blir grundig belyst enn at vi får et dårlig begrunnet hastevedtak. Men saken har tross alt vært diskutert lenge, og konsekvensene både for miljø og for fremtidig oljevirksomhet er belyst. Det bør derfor være mulig å få til en avgjørelse før sommerferien. Også oljebransjen trenger forutsigbarhet i en svært utfordrende tid. Koronakrisen viser at Norge må omstille seg til mer fornybare virksomheter. Kollapsen innenfor oljemarkedet kan også påskynde en slik omstilling.

