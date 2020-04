Bruk penger i en butikk nær deg

Nå er hun brennhet for landslaget

Saken oppdateres.

Mange snakker varmt om hvor viktig lokalt næringsliv er, enten det er trondhjemmere som er glade i Midtbyen eller bygdefolk som er glade i de lokale butikkene sine. Men det er ikke nok å si at et levende by- eller kommunesentrum med handel og kafeer er viktig, hvis vi ikke legger igjen penger der. Som en del av koronadugnaden bør vi alle bli flinkere til å bruke penger i Norge, heller enn i utenlandske nettbutikker.

MIDTNORSK DEBATT: En ABC for bedre mental helse

Etter flere år med omsetningsnedgang, nedleggelser og konkurser, opplevde Midtbyen i Trondheim en oppsving før koronakrisa. Veksten i 2019 var 4,6 prosent (ikke medregnet netthandel), og det er høyere enn noen av de fem årene før. Kafeer og restauranter opplevde størst omsetningsøkning, mens klesbutikkene hadde den nest største veksten. Disse butikkene har vært gode på omstilling og har overlevd i konkurransen med internasjonal netthandel.

Som mange har fått med seg, så har koronakrisa ført til en enorm økning i dagligvaremarkedet. Hjemmekontor og inneliv har også ført til mer netthandling av andre ting enn mat. Aldri tidligere har Posten sendt så mange småpakker fra nettbutikker som under krisa, melder NRK. Samtidig har krisa ført til stengte butikker, permitteringer og konkurser lokalt. Hvis vi ønsker å beholde butikkene i vårt eget nærmiljø, er det viktig at vi legger igjen penger nettopp der.

- De valgene folk nå gjør med pengene sine, blir avgjørende. Vi får et litt fattigere nærmiljø hvis folk heller begynner å jakte på de gode nettilbudene i utenlandske butikker, uttalte Jørgen Sagmo i kleskjeden Retro i Trondheim til Adresseavisen i helga. Han har et poeng. For det skorter ikke på tilbudene fra globale nettbutikker, og det er fristende og lettvint å netthandle klær, sko, møbler og utstyr til nedsatt pris fra sofakroken hjemme. Men slike handlevaner beskytter verken lokale arbeidsplasser eller nærmiljøet. Klimavennlig er det heller ikke når kreti og pleti skal få tilsendt en pakke fra andre siden av jordkloden.

Nå som samfunnet så smått har åpnet igjen, er det derfor en god anledning til å handle på en butikk eller nettbutikk i ditt lokalmiljø. De trenger oss og vi trenger dem.