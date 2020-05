Vi må ikke kaste bort åtte uker med en klem

Partiene må samle seg om et budsjett for dugnad

Saken oppdateres.

Svært strenge smitteverntiltak er fulgt lojalt opp av de fleste innbyggerne i over åtte uker. Det har sørget for at vi har fått koronasmitten under kontroll og at tiltakene gradvis er blitt færre. Denne innsatsen kan være bortkastet dersom vi nå tror at smitten er over, og at vi kan oppføre oss omtrent som før. Myndighetene ser tegn til at folk gradvis senker skuldrene. Det kan gjøre at vi får en ny bølge med smitte og at tiltak blir innført på nytt. Derfor er det igjen grunn til å oppfordre alle om fortsatt å følge de viktigste smitteverntiltakene.

LES OGSÅ: Halv kapasitet på bussene

En kontroll av 1800 serveringssteder i Trondheim viser få avvik og gode rutiner og oppfølging av gjestene. Det er oppløftende. Men når tiltakene er blitt mindre strenge, er det fare for at mange blir mindre nøye med smittevern. Riktignok er tiltakene gode når folk kommer for å spise og drikke, men at de etter en stund glemmer å følge rådene. Det har også kommet meldinger fra politiet om store ansamlinger av russ og andre festdeltakere i Trøndelag. Vi har også sett bilder av fulle fly og busser.

Dette har fått kommuneleger og fylkesmenn til å advare om dårligere oppfølging av myndighetenes smitteverntiltak. Det er særlig de enkleste, men viktigste rådene som folk bryter, de om å holde avstand, god hygiene og ikke samles i for store grupper. Dette bekymrer også landets statsminister, og det kan sette den friheten vi nå sterkt ønsker på spill.

LES OGSÅ: - Det var stappfullt på bussen. Folk sto i midtgangen

Det er direkte uforsvarlig og veldig lite gjennomtenkt av dem som tror at smitten er over. Myndighetene har holdt barn unna barnehager, skoler og fritid, voksne unna arbeidsplassene i flere måneder, og det er innført tiltak som har kostet flere hundre milliarder kroner. Dette har de gjort for at vi skal få kontroll over smitten og komme tilbake så raskt som mulig til en tilnærmet normal situasjon. Dersom vi nå slurver med tiltakene, kan den kostbare dugnaden være forgjeves og vi må stramme inn igjen.

Helsemyndighetene mener at det kan komme smitteoppblomstringer, men at de kan slås ned lokalt. Verre er det om vi får en mer omfattende smittebølge, slik svenske eksperter mener vi vil få. Vår oppfordring er derfor at vi må skjerpe oss, selv om mange føler et stort behov for sosial omgang. Det kan vi ha, men vi må beholde god hygiene, unngå klem og for tett kontakt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter