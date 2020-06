Skjerpings på badestranda

Hvor er logikken i at et E6-nei skulle utsette E14 til Sverige?

Saken oppdateres.

Det betyr også at utfarten til byens badeplasser har vært enorm. Dessverre har parkeringskaos og forsøpling forpurret idyllen. Selv om kroppen koker, oppfordrer vi folk til å følge den samme regelen som for korona: Hold hodet kaldt.

I løpet av helga skrev Trondheim parkering ut bøter for nærmere 97 000 kroner på flere badeplasser. Både ved Haukvannet, Kyvannet og Theisendammen på Byåsen har det vært mange feilparkeringer. Rundt Væreholmen og Hansbakkfjæra på Ranheim, ble det også skrevet ut mange bøter. Nabokommunen Malvik har slitt med «villparkering» i Midtsandtangen friluftsområde.

Midtnorsk debatt: Dessverre handler dette ofte om holdninger, oppdragelse og mangel på respekt for andre

Å oppdage den gule boten under vindusviskeren er en nedtur etter en herlig dag på stranda. Men parkeringsvaktene er ikke ivrige i tjenesten fordi de ønsker å være infame festbremser, men for å oppdra bilister til å parkere korrekt. Feilparkering langs veien kan føre til at utrykningskjøretøyer ikke kommer fram og det kan få alvorlige konsekvenser.

Det er sikkert ikke bare enkelt for en hel familie å komme seg på stranda ved hjelp av buss, sykkel eller til fots. Fulle busser er også en trussel mot smittevernreglene om én meters avstand. Likevel er det mange som nok kan planlegge bedre og finne løsninger som gjør at de ikke trenger å parkere ulovlig.

Midtnorsk debatt: Er en av tidenes største kjærlighetsfilmer også blitt rasistisk nå da?

En annen «følgefeil» av utfarten, er forsøpling. Noen gir totalt blaffen og legger fra seg avfall på bakken, mens andre er mer pliktoppfyllende og setter fra seg søppelposer ved søppelcontainere som allerede er fullstappet. Glasskår, plastposer og drikkebokser kan være farlig både for firebeinte og tobeinte. Miljøsvineri er heller ikke noe hyggelig syn. Trondheim bydrift har satt inn ekstra mannskap for å håndetere søppelet, men de har likevel ikke kapasitet til å ta unna alt. Det betyr at vi alle må skjerpe oss, ta med oss avfallet hjem eller finne ei søppelkasse som ikke er full.

Annerledessommeren 2020 fører til at flere ferierer hjemme. La oss alle gjøre en innsats for at den både blir trygg og trivelig.

