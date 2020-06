Klokt å åpne for fotballkamper for barn igjen

Saken oppdateres.

Ledere og trenere for barnefotballen i hele landet fortviler over at unge spillere nå forsvinner fra idretten. Det skjer etter at regjeringen har satt en stopper for fotballkamper for barn og unge på grunn av koronakrisen. I går ettermiddag snudde regjeringen, og vil likevel åpne for at barn og unge får spille kamper fra 1. august. Dermed kan 400 000 unge spillere igjen konkurrere mot hverandre. Spillepausen har allerede fått store konsekvenser for klubber og spillere. Det har vært et stort press på regjeringen i denne saken, og det var på tide at den snudde.

LES OGSÅ: Myndighetene tar kvelertak på barnefotballen

Regjeringen har tidligere lagt en strategi der Norge skal åpnes gradvis og kontrollert. Det har det vært bred oppslutning om. Samtidig ser vi nå at større grupper med voksne kan samles, og fotballen for elitelagene er allerede i gang med kamper. Regjeringen var tidlig opptatt av at skoler og barnehager måtte åpnes først fordi dette var viktig for de unge.

LES OGSÅ: Idretten reagerer kraftig på at barn og unge ikke får spille kamper: – Det er kritisk

Det er også åpnet for at spillere i breddefotballen kan trene ved å følge definerte smitteregler. Det har vært et problem å beholde motivasjonen både for ledere og spillere når de ikke får spille kamper. Derfor har Idrettsforbundet, Fotballforbundet, fotballkretsene og en rekke lag engasjert seg i ulike medier for å legge press på regjeringen.

Det sterke engasjementet har idrettsminister Abid Raja og regjeringen nå lytte til. Lederen for Utleira IL, Pål B. Wahl, sier til Adresseavisen at de allerede har mistet om lag hundre unge spillere siden mars i år. Frafallet i idretten bekymrer klubber og idrettsledere både fordi det blir vanskeligere å stille lag seinere, men kanskje enda viktigere: Det kan gå utover helsa til mange unge.

LES OGSÅ: Vi gir oss ikke – vi skal tilbake!

Daglig leder i Verdal IL, Roger McKellar, frykter at flere vil få psykiske problemer og at noen tyr til rus dersom de ikke lenger er en del av den organiserte idretten. Det er en bekymring vi deler. Målsettingen i bredde idretten er å beholde flest mulig, lengst mulig. Det har vært vanskeligere med regjeringens forbud mot kamper.

Erfaring viser at barn i langt mindre grad blir smittet enn voksne. De får trene og leke sammen i dag. Da ble det oppfattet som ulogisk at denne gruppen hittil har vært nektet å spille kamper. Spesielt når dette åpenbart får store negative konsekvenser for det frivillige helsearbeidet, som barneidretten er. Presset mot regjeringen har økt kraftig i det siste, og det var en lettet idrettsminister som i går kunne fortelle idretten at det nå åpnes igjen for fotballkamper for unge under 20 år. Det betyr at trenere, spillere og frivillige kan planlegge fotballhøsten også for de unge.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter