Du må ikke gi måkene kebaben din

Måker skaper forargelse i flere norske byer, blant annet i Trondheim. På Torvet kan det være vanskelig å nyte lunsjen sin i fred på grunn av nærgående måker, skriver Nidaros. Også i Tromsø og Stavanger har det store antallet måker i bybildet blitt et problem. Stavanger Aftenblad melder om måker som stjeler mat og angriper folk. Flere blødende kunder har oppsøkt apotek etter å ha fått sår fra måkebitt.

Det kan virke som måker i økende grad trekker inn til byene fra sine naturlige habitat. Det henger sammen med tilgangen på mat. Mens det har blitt mindre næring å hente fra havet, har det blitt desto enklere for måkene å finne mat i byen. Det er lett å forstå hvis en studerer gatebildet etter en vanlig helgekveld i Trondheim. Midtbyen er nærmest smurt inn i kebab- og hamburgerrester.

Noen synes også at det er hyggelig å mate både duer og måker, noe som også vil trekke flere fugler inn i bybildet. Det bidrar til å øke konflikten mellom måker og mennesker.

Noen kan kanskje være fristet til å tenke at måkeproblemet effektivt kan løses ved å avlive dem eller å ødelegge hekkeplassene i sentrum. Det er ikke tilrådelig. Selv om det sett fra Torvet kan være vanskelig å forstå, er faktisk de fleste måkeartene rødlistet som truede arter.

Vi bør heller forsøke å dempe konfliktene med måkene, for eksempel ved å legge til rette for hekking i områder utenfor sentrum, der konfliktnivået er lavere. Det kan vurderes å sette opp matstasjoner for måker i forbindelse med dette.

På den annen side bør det settes opp skilt i sentrum om at fugler ikke må mates.

Dernest må vi alle slutte å slenge matrester rundt oss. Det er en åpen invitasjon til både måker og andre åtselsdyr vi ikke vil ha i byen. Både Trondheim kommune og handelsstanden i Midtbyen bør dessuten ta et større ansvar for renhold og renovasjon. Det vil bidra til et triveligere bybilde for både innbyggere og tilreisende samtidig som sentrumsgatene blir mindre innbydende for sultne måker.