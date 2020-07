Gledelig utvikling for butikkene i sentrum

Her er det størst sjanse for å finne ledig bord ute på Solsiden

Saken oppdateres.

I mars og april var Trondheim sentrum, på samme måte som byer og tettsteder over hele landet, en spøkelsesby. Koronarestriksjonene førte til at de fleste butikkene valgte å stenge. Regjeringen måtte trå til med kostbare krisepakker for å hindre konkursbølge. Derfor er meldingene om økt handel også et etterlengtet signal om at norsk økonomi er på bedringens vei. Nå kan butikkeierne etterfylle reservene de har måttet leve på under koronastengnigen.

Det er flere forklaringer på de gode resultatene i Midtbyen denne sommeren. Reiserestriksjoner har ført til at nordmenn flest ferierer i hjemlandet i år. Selv om utenlandske turister har uteblitt, har nordmenn på norgesferie vist seg mye mer kjøpeglade enn for eksempel de tallrike cruiseturistene som vanligvis besøker byen.

Nordmenn, i alle fall dem som ikke har mistet jobben under koronapandemien, har høy kjøpekraft. I tillegg til at de har spart penger som følge av rekordlav lånerente, har de heller ikke brukt penger på dyre utenlandsreiser. En del av disse pengene har i stedet endt opp i kassaapparatene til den norske handelsnæringen. Stengte grenser mot Sverige har i tillegg satt en effektiv stopp for den massive handelslekkasjen over kjølen.

Det er grunn til å anta at også flere av Trondheims egne innbyggere har funnet veien til Midtbyen enn tidligere. Mens de fleste kjøpesentrene i kommunen rapporterer om svakere omsetning, blomstrer som sagt handelen i Midtbyen. En årsak kan være at Trondheim sentrum framstår mer attraktivt etter at det nye Torvet åpnet i begynnelsen av juni. Fra å være en eneste stor byggeplass, ble Torvet over natta et naturlig samlingspunkt for trøndere på handletur.

Butikkdød og omsetningssvikt i Midtbyen har lenge vært en bekymring, særlig etterhvert som de bilbaserte kjøpesentrene ute i bydelene ble stadig flere og større. Det yrende folkelivet i sentrum denne sommeren viser at det fortsatt er mulig å drive handel i Midtbyen. Kundene kommer dersom det legges til rette for en trivelig handel. Byens sentrum har mange kvaliteter et kjøpesenter ikke kan erstatte.