Noen må stå fram, men de trenger hjelp

Skal det gå an å leve som åpent homofil i den profesjonelle herrefotballen, så må flere stå fram. Når denne barrieren først brytes, vil det nok være enklere for enda flere å følge etter. Det er imidlertid urettferdig å legge dette enorme ansvaret på unge enkeltspillere. Fotballens ledere har ikke vært flinke nok til å skape åpenheten som trengs. Spillerne selv må stå fram, men de trenger hjelpen fra hele fotballsamfunnet.

Det er vanskelig å være først. De fleste fotballspillere ønsker først og fremst å spille fotball. Ikke alle har lyst til å bli et utenomsportslig ikon. Men den første profilerte fotballspilleren som velger å stå frem som homofil, vil nok bli nettopp det.

I et intervju med Adressa på onsdag peker Rosenborgs Pål-André Helland og Tore Reginiussen på en annen faktor som gjør det vanskelig å stå fram. Drømmen om å bli utenlandsproff. Selv om vi hadde akseptert homofile fotballspillere her hjemme, kan legningen din begrense mulighetene dine for å spille i land som ikke er like aksepterende.

«Garderobekulturen» i fotballen får ofte skylda for at det er vanskelig å stå fram. Dette er i ferd med å bli en utdatert tanke. Helland og Reginiussen tror ikke Rosenborg-garderoben ville fått noen problemer om en lagkamerat skulle stå fram. Hets og støtende tilrop fra fotballsupportere trekkes også ofte fram som en årsak. Men allerede i 2012 viste undersøkelser at ni av ti britiske fotballsupportere ville støtte homofile fotballspillere som valgte å stå fram.

At det er problematisk å være homofil i fotballen, er en tanke som har gått ut på dato. Og hovedansvaret for å ta fotballen med inn i det 21. århundret, hviler hos lederne.

«Fotballen er for alle», ifølge Norges Fotballforbund. Men i dag er ikke dette sant. Skal homofile menn få sin fullverdige plass i fotballen, kreves det kanskje at en modig fotballspiller står fram. Det er imidlertid opp til hvert enkelt lands fotballforbund å legge bedre til rette for at dette skal kunne skje.

Fotballens styringsorganer har i mange år vært tydelige i sitt budskap om at rasisme ikke skal tolereres. Nå må fotballens ledere gjøre en like sterk innsats for at det ikke skal spille noen rolle om du er homofil eller heterofil.

