Det er lov å ha det artig, men vis hensyn

Saken oppdateres.

Studiestart og fadderuker er årvisse foreteelser i landets største studentby. Det er likevel mye som viser at det er andre dimensjoner over augustkveldene i sentrumsnære strøk i Trondheim i år enn før. Det er bra med sosiale tiltak for nye studenter for å forebygge ensomhet og isolasjon. Fest og moro har alltid vært en del av studietida. Samtidig er det grunn til å minne om at det å lære å ta hensyn, er en del av dannelsen. I disse dager gjelder det både smittevernhensyn og hensyn til naboer og omgivelser.

Natt til søndag fikk politiet i Trondheim klager på støy fra 86 ulike fester sentralt i Trondheim. Klager på festbråk har vært en gjenganger de siste ukene, ikke bare i helgene, med 20–30 klager til politiet også natt til onsdag. Beboere på Møllenberg fortviler. I turområdet ved Festningen klages det på at folk gjør fra seg i buskene. Akkurat det kunne nok offentlig toalett ha avhjulpet, men studenter og utleiere bør ta større ansvar for at fadderukene fortsatt kan være mer til glede enn til plage.

Situasjonen i Trondheim er ikke unik. I Bergen skriver avisene om «fadderkaos». Politiets innsatsleder melder om kraftig vekst i klager på festbråk og sier til BT at Torgallmenningen minner om den beryktede spanske partybyen Magaluf, når det burde vært koronastille. Innbyggere i sentrale områder fortviler, både over smittevern og mangel på nattero.

Koronasituasjonen, ei russetid som ble amputert for mange av de nye studentene og utesteder som ikke kan servere alkohol etter midnatt, er sannsynligvis medvirkende årsaker til kraftig økning i festbråk de siste ukene. Kombinasjonen av bekymring for smittevern og irritasjon over bråk gjør det fristende å rase mot ungdommelig dårskap, særlig når den nye generasjonen tyr til Postgirobygget og Di Derre i allsang fire timer over midnatt.

Fadderuker, hyblifisering og smittevern kan fort bli flere debatter i én. Det gjør det ekstra viktig å oppfordre om å ta hensyn. Nederland, som har lignende utvikling i antall smittede som Norge siste uke, innførte i går forbud mot hjemmefester med mer enn seks personer, fordi mye av smitteoppblomstringen der kan knyttes til slike. Frihet er hyggeligere enn forbud, men det er grunn til å minne om at frihet fungerer best under ansvar.