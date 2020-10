Trump må ta ansvar for smitten

Saken oppdateres.

I går ble det kjent at USAs president Donald Trump og ektefellen Melania testet positivt på covid-19. Trolig er Trump smittet av en av sine nære medarbeidere. Det er foreløpig usikkert hvor hardt rammet presidenten er, men han har gitt beskjed om at han vil utføre jobben sin som vanlig. Vi ønsker Trump og alle de som er smittet, god bedring, men vi må understreke at presidenten har et betydelig ansvar for at han selv er smittet. Han har også utsatt mange tusen landsmenn for smittefare gjennom sin uansvarlige omgang med fakta og ved ikke å følge rådene fra egne medisinske eksperter ved å unngå å holde store folkemøter.

Det er påfallende at flere av statslederne som har fått covid-19 i en tidlig fase, bagatelliserte viruset og at deres land har blitt blant de hardest rammede. Flere ledere, som Trump, statsminister Boris Johnsen og Brasils president Jair Bolsonaro, har unnlatt å innføre tilstrekkelige smittetiltak da koronapandemien rammet landene. Trump holdt tilbake informasjon om alvoret av smitten i en tidlig periode for å ikke uroe amerikanerne. Han har siden underkommunisert krisen og sagt at den snart var over og at vaksinen var rett rundt hjørnet. Alt dette har vist seg å ikke bygge på egne helsemyndigheters opplysninger og anbefalinger. Det er rett og slett uansvarlig, og det har satt mange tusen amerikaneres liv i fare.

Det er ingen grunn til å hovere overfor Trump, selv om mange nå vil si «hva var det vi sa». Til det er situasjonen altfor alvorlig. Over 200 000 amerikanere har så langt mistet livet av covid-19, mange millioner er smittet og over 20 millioner amerikanere er nå arbeidsledige. På langt nær alle er rammet på grunn av Trumps svake håndtering av koronapandemien, men mange liv kunne trolig vært reddet med en bedre oppfølging og ved å følge faglige råd.

Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser Trumps sykdom får for presidentvalget, det er også avhengig av hvor syk han eventuelt blir. Vi håper uansett at smitten bidrar til at Trump tar denne pandemien mer på alvor. Presidenten har ofte latterliggjort utfordreren Joe Biden for hans bruk av munnbind og for ikke å møte velgerne, mens han selv har holdt folkemøter og opptrådt uten maske. Nå bør han være mest bekymret for alle dem han har utsatt for smitte.

