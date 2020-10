Pinlig påminnelse om såkalte vestlige verdier

Det har vært planer for ny vei over dette jordet i 50 år. Nå kan det bli nye utredninger

Rettssaken som pågår i London om eventuell utlevering av Wikileaks-grunnlegger Julian Assange til USA, gir grunn til bekymring for kårene for pressefrihet og ytringsfrihet framover. Hvis han skulle bli dømt til utlevering og lang fengselsstraff, blir det vanskeligere å rette søkelys mot kritikkverdige forhold. Rettssaken, måten den foregår på og forhistorien står i grell kontrast til verdiene liberale demokrati og rettsstater vanligvis smykker seg med.

Selv om Assange-saken begynner å bli lang som flere vonde år, er det kanskje like godt at avgjørelsen om eventuell utlevering ikke blir kunngjort før i januar, etter valget i USA. Assange-saken gir dessverre en viss assosiasjon til rettsskandalen som skildres i Netflix-aktuelle «The Trial Of The Chicago 7», hvor USAs justisminister i 1969 tok initiativ til rettslig forfølgelse av profilerte aktivister og demonstranter.

Sympatien for Julian Assange har dalt noen hakk hos mange etter overgrepsanklager i Sverige og beskyldninger om at han hjalp Russland med å påvirke det amerikanske valget i Trumps favør i 2016. Det er imidlertid ikke noe av dette han er tiltalt for. Tvert imot er han tiltalt for brudd på amerikanske spionasjelover, ved å avsløre krigsforbrytelser under Irak-krigen i 2010.

Ytringsfrihet, pressefrihet og rettssikkerhet er fundamentale verdier som ikke kan justeres etter sympatier og antipatier mot enkeltpersoner. Amerikanske myndigheter vil ha Assange dømt for spionasje. President Richard Nixon prøvde i sin tid rettslig å hindre New York Times og The Washington Post i å offentliggjøre hemmeligstemplet dokumentasjon om Vietnamkrigen. Den gang avgjorde amerikansk høyesterett til fordel for pressefriheten.

Behandlingen av Assange etter at han ble arrestert av britiske myndigheter i april i fjor, gir grunn til dyp bekymring. Ikke bare for Assanges liv og helse, men også for prinsipp og verdier som står på spill i denne saken. Utstrakt bruk av isolasjon i fengsel, dårlige muligheter for tiltalte til å kommunisere med sine advokater, samt begrenset tilgang til saken for medier, stiller det britiske rettssystemets behandling av Assange i et dårlig lys. Det vil være tragisk for offentligheten i hele verden om han blir utlevert og dømt.