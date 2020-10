Viktig at studentene på NTNU registrerer seg

Hva er det beste noen har gjort for deg? Del din historie her!

Regjeringen satser på at alt går likar no

Saken oppdateres.

Det er den siste uka blitt registrert fire nye smittetilfeller blant studentene i Trondheim, og flere hundre er satt i karantene. Økningen er ikke dramatisk, og studiestarten har gått mye bedre enn fryktet i Trondheim. Likevel er det ekstra viktig å følge de rådene som helsemyndighetene og universitetet har kommet med når 33 000 studenter i byen i større eller mindre grad skal samles. I tillegg til de kjente tiltakene som avstand og renhold, må studentene også sørge for å registrere seg når de tar plass i forelesningssalen. Det er viktig at Trondheim unngår en ukontrollert smittespredning blant studentene, slik vi har sett i Bergen.

Tidligere har det vært mulig å registrere seg gjennom en sporingsapp og QR-kode ved inngangen av auditoriene. Her har mange studenter dessverre latt være å registrere seg. Dermed har sporingen av smittede og de som har vært i nærheten av studenter som er smittet, blitt mer tidkrevende og vanskelig. NTNU har derfor også tatt bort QR-kodene ved inngangene for å unngå folkeansamling ved inngangspartiene. Ifølge kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim er sporingsregistreringen nærmest verdiløs dersom mange ikke bruker den. Det er et alvorlig tankekors når vi vet at mange tusen studenter er samlet på et relativt begrenset område.

Det kreves svært mye ressurser på å holde universitetet åpent med de smittekravene som er for renhold, desinfisering og registrering. Det er blant annet merket 30 000 sitteplasser der studentene kan registrere seg på en enkel måte. Dermed slipper alle å gå i karantene dersom én blir smittet. Ved pultregistrering må bare de som satt nær den smittede, gå i karantene. Universitetet har så langt ikke hjemmel til å påby registrering, men det vil bli vurdert å endre forskriften som gjør det mulig. Vi håper alle studentene frivillig vil registrere seg, slik at et påbud ikke blir nødvendig.

Smitten i deler av landet har økt den siste uka, spesielt i Oslo. Hovedstaden er derfor nødt til å innføre strengere smitteverntiltak enn de nasjonale, og Oslo vil heller ikke åpne for de lettelsene som regjeringen har vedtatt. I Trøndelag har det den siste uka vært en svakt stigende smittetrend. Så langt har kommunene kontroll på smitten og sporingen. Det er viktig at det fortsetter.

