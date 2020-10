Rydd opp i priskaoset på strøm

Skal bygge gang- og sykkelvei for 20 millioner sør for Sandmoen

En fersk undersøkelse viser at bare én av fire vet hva de betaler for strømmen. Kun én av ti vet hva markedsprisen er. Nå mistenker også Forbrukerrådet omfattende prisjuks hos mange strømselskaper. Villniset av priser og avtaler viser at det er på høy tid at strømbransjen rydder opp slik at kundene bedre kan forstå hva strømmen koster og betingelsene i en strømavtale.

Når både pris og avtale er vanskelig å forstå, er det ikke rart at folk har berøringsangst når det gjelder strøm. Særlig nå som strømmen er relativt billig, lar mange av oss denne posten i husholdningsbudsjettet skure og gå. Med automatisk strømmåler har nok flere mistet oversikten over forbruk og priser. Dette tjener sannsynligvis strømselskapene på.

Skal vi tro Forbrukerrådet, er det dessuten mange som blir lurt av flere strømselskaper: De har nå klaget 29 selskaper inn for prisjuks i forbindelse med en avtaletype som heter innkjøpsprisavtaler, melder VG. Dette er en slags spotavtale hvor selskapene legger et hemmelig tillegg oppå de vanlige pristilleggene. Det kan bety at mange nordmenn har betalt for mye i en årrekke. Forbrukerrådet mener at avtalene bryter med markedsføringsloven og angrerettloven. Vi hadde neppe akseptert et slikt prissystem for andre varer og tjenester. Kjøper vi ei bukse hvor prislappen viser 500 kroner, er vi lite lysten på å betale 800 kroner når vi skal betale i kassa.

Foreløpig vet vi ikke om de 29 strømselskapene har gjort noe galt. Men uavhengig av hva Forbrukertilsynet finner ut, viser saken at det for menigmann er vanskelig å holde oversikten. Den ferske rapporten «Kunnskap om pris i strømmarkedet» avdekker at hele 77 prosent av dem som har fastpris på strøm, ikke vet hva de betaler per kilowattime. Mens bankene opererer med en effektiv lånerente og bensinstasjonene med en literspris på drivstoff, burde også strømselskapene innføre en enhetspris som flest mulig kan forstå.