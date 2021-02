Artig, men uklok statsministerreklame

Legen står opp for sine medmennesker. Og for dette skal han straffes?

Går inn for ny bomavgift for elbilene: - Vi må fordele godene og byrdene

Saken oppdateres.

Det er strålende at nordmenn knuser amerikanere i elbil-kjøp, og det er god PR for Norge at budskapet blir kringkastet til millioner av seere i USA. Mer beklemmende blir det når statsminister Erna Solberg (H) hiver seg på markedsføringen og serverer pizza – med ananas. Vi er ikke prinsipielt mot ananas på pizza, selv om det bør unngås. Men statsministre bør unngå å bidra til markedsføring av et amerikansk bilkonsern.

Bakteppet for «pizzakrigen» er den nye elbil-reklamen til General Motors (GM). GM har et mål om å levere 30 nye elbilmodeller før 2025. Søndag viste bilprodusenten reklamefilmen i pausen på den store Super Bowl-finalen i amerikansk fotball, som blir sett av rundt 100 millioner. GM har fått med seg den populære skuespilleren og komikeren Will Ferrell til å fronte kampanjen, som både er artig og forhåpentligvis treffsikker. Det er bra hvis flere amerikanere vil kjøre utslippsfritt. Kort fortalt handler filmen om Ferrell, som «hater» Norge fordi vi er så langt framme i elektrifisering av bilparken. Som en del av korstoget mot nordmenn sender han fem millioner pizzaer med ansjos til Norge.

Allerede ei uke før Super Bowl begynte annonsørene å slippe smakebiter fra filmen, noe som ble fanget opp av norsk presse. Grepet gjorde dermed norgesflørten godt kjent her hjemme. Det avlet mange morsomme «svar» tilbake til Will Ferrell og GM i sosiale medier. Skuespillerduoen Kristoffer Hivju og Aksel Hennie har blant annet revansjert med et forsvar for Norge der de markedsfører den salgsvinnende elbilen Audi e-tron. Den norske ambassaden i USA, Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor beit også på. På Twitter fulgte Erna Solberg opp med en pizza-bestilling på ytterligere 400 000 (vi er jo snart 5,4 millioner nordmenn). Dog med hennes favorittgarnityr ananas – og ikke ansjos, som muligens er mest for italienere.

Kampanjen er selvsagt flott markedsføring for Norge generelt og for vår klimavennlige elbilpolitikk spesielt. Det er god grunn til å være stolt over at elbilsalget har passert salget av kjøretøy som går på fossilt brennstoff. Men selv om det er besnærende å hoppe på en tung markedsføringskampanje i det store utland, burde ikke statsministeren og embetsverket la seg bondefange av PR-knep som skal fremme et kommersielt, multinasjonalt selskap.

