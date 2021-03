Lett å forstå sinnet mot Erna Solberg

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg (H) er regjeringens øverste leder og den viktigste frontfiguren i Norges kamp mot smittespredning. Derfor er det ikke til å fatte at hun og familien brøt regler og anbefalinger under en bursdagssamling på Geilo. Nå legger hun seg flat. Det skulle bare mangle.

Koronaåret har vært preget av planer som måtte endres: Konfirmasjoner som ble utsatt eller avlyst. Russefeiringer som ble amputert. Utallige bursdagsfester som enten er feiret hutrende utendørs, på skjerm, eller med langt færre gjester enn en kunne ønske. Folk har googlet og finlest regelverk for å holde seg innenfor myndighetenes skiftende anbefalinger og påbud. Solberg har mange ganger takket det norske folk for innsatsen. Nå viser det seg at Solberg selv ikke har fulgt retningslinjene hun har bedt andre leve livene sine etter. Mange er forbannet. Det skjønner vi godt.

NRK meldte torsdag at Solberg og familien trosset smittevernråd og brøt regler mens de var på vinterferie. Ifølge kanalen samlet familien seg to kvelder på rad og var flere enn ti personer som spiste middag sammen. Den første kvelden var de på restaurant, men statsministeren selv var ikke med på grunn av problemer med et øye. De nasjonale smittevernreglene for februar slo fast at en ikke kunne være så mange på et privat arrangement på en restaurant, selv om ikke alle sitter ved samme bord. Dagen etter samlet storfamilien på 14 seg, inkludert statsministeren, i en leid leilighet hvor de spiste sushi. Dette skjedde i strid med myndighetenes anbefaling.

Fredag ble det klart at politiet skal etterforske saken for å avklare om lokale eller nasjonale forskrifter er brutt. Påtalemyndigheten vil deretter vurdere om det er grunnlag for straff. Det er bra. Loven gjelder alle, både statsministre og ungdommer som samler seg til ulovlige fester.

Det er også bra at Solberg har sagt unnskyld. Denne påska må mange studenter og andre trolig feire alene fordi smittevernregler hindrer dem fra å reise hjem til familien. For knappe to uker siden ba Solberg oss holde ut den siste motbakken. Vi håper statsministerens pinlige tabbe ikke svekker moralen.