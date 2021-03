Lista må ikke legges for lavt i videregående skole

Her kommer 115 leiligheter og et nytt nærsenter på Byåsen

Før helga presenterte regjeringen et forslag til fullføringsreformen. Det overordnede målet er at flere skal fullføre videregående skole. Elevene skal få mulighet til å bruke mange flere år enn i dag på å få vitnemålet. Allerede fra første skoleår skal det jobbes med elever som sliter slik at det er større sjanse for at de svakeste fullfører. Yrkesfagelever skal få rett til læreplass og mulighet til å ta flere fagbrev.

Tiltaket som har skapt mest oppsikt, er forslaget om å fjerne obligatoriske fag som eksempelvis historie, samfunnsfag, religion, naturfag og geografi. I stedet for dagens system med «one size fits all», skal det bli mer valgfrihet for elevene med færre fellesfag. Kjernefagene skal være norsk, matematikk og engelsk. De øvrige kan bakes inn i et fellesfag som tar utgangspunkt i historie- og samfunnsfagene. Regjeringen foreslår også et nytt fag om demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Faget skal blant annet kan bidra til at elever som tar studiespesialisering er mer forberedt på studier ved universitet og høyskole.

Det er bra med en reform som kan bremse frafallet og bedre matche kompetansen høyere studium og arbeidsmarkedet etterspør. Det er et større mangfold i dagens elevgruppe enn tidligere, flere skal «gjennom kverna». Justeringer som kan motivere og inkludere slik at flere gjennomfører, er samfunnet tjent med. Vitnemålet er blitt svært viktig for å komme ut i arbeid. Mange av dem som enten er arbeidsledige eller er trygdede, er personer uten videregående opplæring.

Likevel er vi skeptiske til at ungdommer får altfor stor mulighet til å «shoppe fag». Elevene kan risikere å miste viktige grunnsteiner for både utdannelse og dannelse. Lista bør ikke legges for lavt. I en uoversiktlig medieverden der kritisk tilnærming er viktigere enn noen gang, er fag som historie og samfunnsfag viktige. Regjeringen bør lytte til innspill før reformen vedtas, og den bør evalueres kort tid etter at den er innført.