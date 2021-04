En folkesykdom som må tas på mye større alvor

Drømmen ble et mareritt for luksusrestauranten - men i helgen er de tilbake

Endometriose er en folkesykdom som rammer om lag 10 prosent av norske kvinner. Lidelsen er svært smertefull, og det kan ta mange år før kvinnen får diagnosen. Kompetansen og behandlingen må bli mye bedre enn den er i dag. Vi kan ikke akseptere at tusenvis av kvinner lider år etter år uten å bli tatt på alvor.

Endometriose er en tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Vanlige symptomer er sterke smerter i forbindelse med menstruasjon, eggløsning og under samleie. Barnløshet er også et problem. En del har kroniske smerter. Vanlig behandling er p-piller og smertestillende medikamenter. Sykefraværet er høyt blant mange med endometriose. Altfor mye går tapt både for hver enkelt og for storsamfunnet. Samfunnskostnadene er mange milliarder årlig.

Mange finner seg i smerter, de tror de bare må akseptere at «kvinnegreier» gjør vondt. Andre krever behandling mot smertehelvetet, men får ikke god nok hjelp. Kunnskapen blant helsepersonell er for dårlig, og det tar i gjennomsnitt sju år før kvinnen får diagnosen. Det er uholdbart lang tid, og det er en psykisk belastning å ikke bli tatt på større alvor.

Heldigvis er det stadig flere som snakker høyt om kvinnelidelser og manglende behandling. Forfatter Anne Holt (62) delte tirsdag sine opplevelser med endometriose og beklaget samtidig at hun ikke før nå har støttet sine medsøstres fortellinger om hvor forferdelig sykdommen er. «Jeg knasket jerntabletter og Paralgin Forte og håpet av og til på å dø i søvne», skriver Holt på Facebook. Etter 20 år med smerter fjernet hun livmoren.

Vi har hørt en rekke festtaler om at kvinnehelse skal prioriteres, men årene går uten at syke får god nok behandling. Mange kvinnelidelser er kompliserte og kan være vanskelige å behandle, og dessverre er det mange fastleger og gynekologer som vet for lite om sykdommen. I Sverige og Danmark eksisterer det flere kompetanse- og behandlingssentre for endometriose. I Norge finnes det ikke et nasjonalt senter. Politikere og fagfolk må snarest bli enige om hvordan behandlingstilbudet skal organiseres. Vi må få på plass ekspertise som sprer kompetanse, slik at de som rammes får bedre og raskere hjelp.

