Ikke skjær alle over én kam

Saken oppdateres.

På grunn av smittesituasjonen stenger Trondheim nok en gang. Det går hardt utover uteliv og kulturliv, og vi forstår at både ledere og ansatte i bransjene er frustrerte. Over et år etter at pandemien rammet oss, burde det være mulig for kommunen å finne løsninger som ikke skjærer alle over én kam.

Trondheim har havnet i en situasjon der det meste blir stengt for å få kontroll på smitten. Smitten har spredt seg raskt, og smittesporerne er i ferd med å miste kontrollen. Smittetallet nidoblet seg i perioden Kristi himmelfarts-helga til 17. mai. Det er også mistanke om at den indiske virusmutasjonen er i byen. Det antas at effekten av vaksinen blir dårligere i møte med denne virusversjonen. Flere er lagt inn på sykehus. Håndteringen av pandemien har altså nådd et kritisk punkt, og det er fornuftig av politikerne og kommuneadministrasjonen å stramme inn. Ikke alle i sårbare grupper i Trondheim er vaksinerte.

Med en hestekur er det mulig å gjenvinne kontrollen om kort tid, slik Trondheim har greid tidligere. Men tiltakene er inngripende og rammer hardt. Det er innført full skjenkestopp, og forbud mot arrangementer. Kino, teater og museer må stenge dørene, og konserter avlyses. Skjenkestopp betyr i praksis at flere restauranter og utesteder stenger, og mange har ikke en jobb å gå til.

NHO og Næringsforeningen er bekymret for hvordan lokalt næringslivet skal greie seg økonomisk. Hotelldirektøren ved Britannia forteller om ansatte som gråter i fortvilelse. Vi forstår frustrasjonen i bransjene som rammes. Det kan være provoserende når alle får svi fordi enkelte foretak eller grupper ikke respekterer reglene eller har vært for sløve.

Vi har kommet så langt i pandemien, at kommunen burde ha erfaring og tid nok til å innføre mer målrettede tiltak der smitten er verst. Ulik behandling skaper naturligvis byråkrati, men mer differensiering bør være mulig. Respekten for tiltakene kan dale hvis folk ikke opplever reglene som rimelige og treffsikre. Vi vet at summen av alle tiltak virker mot smittespredning, men det er også farlig hvis innbyggerne mister motivasjonen.