Mageplask for svømmeopplæringen

Skolen må ta et krafttak for å lære elevene en svært viktig ferdighet.

Bare fire av ti 10-åringer tror de klarer å svømme 200 meter, viser en fersk spørreundersøkelse fra Norges svømmeforbund og Redningsselskapet. Dette er det dårligste resultatet på 18 år. De elendige svømmeferdighetene er ikke noe nytt, og det ble slått alarm for en god del år siden. Nye kompetansemål ble innført, og i den nye læreplanen som ble innført i fjor høst, er heldigvis kravene til ferdigheter veldig konkrete. Nå skal elevene etter fjerde trinn være svømmedyktige ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter bryst og deretter 100 meter på rygg. Underveis skal de dykke ned etter en gjenstand og kunne ta seg inn på land. Elevene skal også lære livberging og selvberging utendørs – ikke bare i et innendørs basseng.

For at mange flere skal greie målet, må svømmeopplæringen bli mer målrettet. Tilgangen til svømmehaller må bli bedre, og det er åpenbart for få timer i basseng. Både hallkapasiteten og ressurser varierer nasjonalt. Det stilles helt like krav til elevene, men de har langt fra like muligheter til å lære seg å svømme. Avstand til basseng er en av utfordringene i flere kommuner. Ifølge NRK må skoleelever på Ytterøy nord i Trøndelag bruke en hel skoledag for én time svømming på grunn av lang reisevei. Et framskritt i opplæringen er likevel at elever også skal trene utendørs. Å øve der hvor drukningsulykkene faktisk skjer, er klokt. Drukning skjer oftest mindre enn tre meter fra en redningsmulighet som båt, brygge eller land.

Foreldre har et ansvar for å lære ungen å svømme. Men på lik linje med annen, grunnleggende kunnskap bør skolen ha ansvar for at alle barn får god svømmeopplæring. Svømmeforbundet har tidligere pekt på at ressurssterke foreldre har bedre muligheter til å lære barna å svømme. For noen barn er timene i regi av skolen den eneste tilvenningen de har i vann. En ny læreplan, økt oppmerksomhet og bedre tilgang til svømmehall, bør gi flere barn den livsviktige ferdigheten.