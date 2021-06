Pride er en fordel for fotballen

Marita (22) flyttet egentlig til Trondheim for å studere. I stedet hoppet hun av for jobblivet

Saken oppdateres.

Rosenborg-treneren må selvfølgelig mene hva han vil om hvordan fotballen skal forholde seg til Pride og andre markeringer. Men motreaksjonene er lette å forstå, siden holdningene til homofili helt opplagt er et problem i toppfotballen.

I Norge er det knapt noen mannlige spillere i de øverste divisjonene som åpent forteller at de er homofile. Årsaken må være at de synes det er ubehagelig å stå fram, og/eller at homofile spillere faller fra tidlig. Når en betydelig andel av befolkningen ikke ser ut til å føle seg hjemme på fotballbanene, er det et problem fotballen bør gjøre noe med.

I tillegg sliter fotballen fortsatt med rasisme. Uefa og mange klubber gjør en betydelig innsats på dette området, men det er fortsatt et godt stykke igjen. Dette arbeidet kan dessuten ikke utelukke at fotballen også kjemper for at alle skal få elske hvem de vil. Derfor var det beklagelig at Uefa nektet bruk av regnbuelys på arenaen i forbindelse med EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn. Begrunnelsen var at en slik markering var politisk. Det mener vi er en kortslutning.

Vi forstår Hareide slik at han er bekymret for at når fotballen først sier ja til én eller to kampanjer, kan mange andre melde seg på. Da kan det bli vanskelig å vite hvor grensen skal gå.

Vi tror den bekymringen er grunnløs. Kampen for at homofile og personer med en annen hudfarge enn flertallet skal aksepteres på linje med alle andre, er en kamp for grunnleggende menneskerettigheter. Det handler altså ikke om at fotballarenaene blir brukt til å fremme bestemte politiske synspunkt, men om de mest sentrale verdiene i samfunnet vårt.

Rosenborg har arbeidet for slike verdier i mange år. Torsdag ettermiddag understreket styreleder Ivar Koteng også at klubben mener Pride-markeringer hører hjemme i fotballen. Det er i grunnen en selvfølge at de gjør det, men vi setter pris på at det ble sagt så tydelig.