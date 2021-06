Krever svar etter vill bonusfest

Saken oppdateres.

Næringsminister Iselin Nybø (V) kaller bonusutbetalingene på over 30 millioner kroner til toppledelsen i Norwegian for «et grovt tillitsbrudd». Vi vil legge til at det også er frekt og kortsiktig av det kriserammede flyselskapet. Bare noen måneder tidligere gikk ledelsen i Norwegian nærmest ned på knærne å ba staten om milliarder for å redde selskapet. Nybø og eierne har nå bedt ledelsen om en forklaring på bonusfesten. Det svaret er vi også spente på. Det kan hende at det blir behov for mer statlig hjelp til luftfarten. Da er det ikke sikkert at politikerne er like positive som da Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tok på seg Norwegian-slips og kritiserte regjeringen for ikke å bla opp flere milliarder for å redde selskapet.

Da staten stilte opp med lånegarantien i fjor vår, la de ifølge nettavisen E24 inn et vilkår om at «lån fra garantifasiliteten ikke skal benyttes til utbytte eller bonusutbetalinger til ledende ansatte». Et slikt bonuskrav ble ikke med da regjeringen i år ba om fullmakt til å delta med ulike lån på 4,5 milliarder. Opposisjonen kritiserer nå regjeringen for håndteringen av saken. SV tar til orde for en kommisjon for å se på håndteringen av krisepakkene, mens Senterpartiet mener Norwegian har brutt vilkårene for lånegarantiordningen. Vi mener også at det er nødvendig med en gjennomgang av alle koronatiltakene når vi er gjennom krisen.

Det som gjør saken ekstra ille, er signaleffekten til de mange mindre selskapene og ansatte som har tatt en stor del av inntektstapet under koronakrisen. Riktignok har staten bidratt med støttetiltak til permitterte og bedrifter som har stengt virksomheten, men de har likevel slitt økonomisk. Styret i Norwegian burde ha forstått at å gi elleve millioner kroner hver i ekstrabonus til to toppledere, i tillegg til en allerede skyhøy lønn, kan skade selskapets renommé og forholdet til myndighetene.

Staten er ikke eier i Norwegian, og næringsministeren er opptatt av at lånene til flyselskapet blir betalt tilbake. Vi får håpe at Norwegian igjen vil tjene penger og innfri kravene til staten. Det vil se svært dårlig ut dersom selskapet ender i konkurs og fellesskapets milliarder er tapt, mens ledelsen har sikret seg gjennom solide bonuser.