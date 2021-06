Klasseskille på boligmarkedet

Saken oppdateres.

Ferske tall viser at det har blitt enda vanskeligere for førstegangskjøpere å få seg en leilighet i Trondheim. Boligprisene stiger i høyt tempo, og svært mange må ha økonomisk hjelp fra foreldre. Utviklingen er så problematisk at boligpolitikk bør bli en sentral sak under valgkampen.

– Uten hjelp fra foreldre går det ikke, sier førstegangskjøper Linn Holst-Dyrnes (22) til Midtnorsk Næringsliv 24. Hun har nylig kjøpt sin første bolig i Trondheim. Etter å ha tapt flere elleville budrunder, mener hun det nærmest er flaks at hun til slutt fikk tilslag på en leilighet. I dag kan du kun låne 85 prosent av det boligen koster, resten må du ha i egenkapital. For å få til det, måtte Holst-Dyrnes få økonomisk støtte fra foreldrene sine.

Midtnorsk debatt: Hver femte nordmann er boligtaper. Trenger vi en tredje boligsektor?

Ikke alle er så heldige å ha foreldre som kan hjelpe. Prisøkningen har gjort situasjonen enda vanskeligere for dem som skal kjøpe sitt første krypinn. Tall viser at førstegangskjøpere hadde mulighet til å kjøpe 22 prosent av boligene som var til salgs i Trondheim i 2020. Nå har utvalget sunket til 16,5 prosent. En høyere terskel skyldes en kraftig prisstigning det siste året. Dermed blir det enda vanskeligere å spare nok egenkapital. Gevinsten med lav boliglånsrente ser ut til å bli spist opp av prisstigningen. Det er forventet at boligmarkedet kjøles ned til høsten. Økt rente, mer boligbygging og strengere utlånspraksis som allerede er innført, skal tøyle prisene.

Midtnorsk debatt: Krever svar etter vill bonusfest

Litt lavere priser er uansett ikke nok. Skattemessig er det svært gunstig å eie fast eiendom. Leietakere finansierer i praksis boligeier. Husleiepriser er ikke et tema i Norge, i motsetning til Sverige der spørsmålet om utleie til markedspris har skapt regjeringskrise. Riktignok er det satt i gang noen tiltak. Boligprosjekter hvor du leier før du eier, bidrar litt. Forslaget om å innføre en tredje boligsektor, slik at flere kan bo billigere enn markedsprisen tilsier, kan også få betydning hvis systemet blir treffsikkert. Politikerne har uansett ansvar for å lage en ny boligpolitikk som gjør det mulig for flere å komme inn på boligmarkedet. Vi håper de kommer med gode forslag under debatten fram til stortingsvalget.