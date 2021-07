Rådene foreldre ikke kan overse

Pandemien viser at vi har et problem med integrering

Trønderske barn helt ned i barneskolealder blir manipulert til å selge seksualiserte bilder av seg selv eller opplever seksuelle overgrep via sosiale medier. Foreldre må i mye større grad følge opp barna sine og sette seg inn i ungenes aktivitet på nettet.

Barneavsnittet ved Sentrum politistasjon i Trondheim har kontinuerlig etterforskning av nettovergrep mot barn på sosiale medier. I Adresseavisen fredag legger etterforskerne fram eksempler på straffesaker som bør sette en støkk i de fleste foreldre. De forteller om barn og unge som blir fristet eller manipulert til å selge nakenbilder av seg selv. Noen opplever å bli truet og presset for penger. Ofrene er barn og ungdommer av begge kjønn. Overgrepene skjer gjennom sosiale medier som Snapchat, Instagram og Tiktok.

Ei trøndersk tenåringsjente hadde 100 000 kroner på konto etter at hun hadde solgt seksualiserte bilder eller videoer av seg selv. Mora ble mistenksom da hun oppdaget at dattera hadde store summer på konto via betalingsappen Vipps. I forbindelse med etterforskningen er det opprettet rundt 100 straffesaker. Politiet forteller også om en 14-årig gutt som ble presset for penger etter å ha solgt seksualiserte bilder. Og ei 11-årig jente som endte med å sende en film til en mann der hun hadde utført en seksuell handling på seg selv. Det mannen gjorde, er i straffeloven definert som voldtekt.

Omfanget og alvorlighetsgraden bør motivere foreldre til å følge med ungenes aktivitet på mobiltelefonen. Barn har rett på et privatliv, og det er ugreit hvis voksne til stadighet sjekker telefonen uten samtykke. I noen tilfeller kan det likevel være nødvendig. Det forebyggende arbeidet er like viktig. Med regler, god dialog og kunnskap om sosiale medier kan foreldre hindre at barn havner i en vanskelig og skadelig situasjon. Barn bør lære om egne og andres grenser i tidlig alder. Vi lever i en seksualisert kultur, og porno er bare noen tastetrykk unna. Noen ganger er barn prisgitt at mamma og pappa er strenge - og ikke naivt greie.