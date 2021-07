Vi må stille opp for fellesskapet

Dette skal til for at Trondheim trekker anbefalingen om munnbindbruk

Saken oppdateres.

NRK fortalte før helga at en rekke kommuner sliter med å få folk til å møte til vaksinering nå i sommer. I Skien ventet de på svar fra 10 000 innbyggere. Lillestrøm hadde 5000 doser som de måtte bruke i løpet av juli.

I en rekke andre større og mindre kommuner var situasjonen omtrent den samme. I Arendal fikk 5600 personer invitasjon til vaksinering i forrige uke, men bare halvparten svarte. I Trondheim ser det derimot ut til at folk fortsatt er flinke til å møte opp.

LES OGSÅ: Over tre millioner har fått første dose

I Oslo er det annerledes.. Der sier lederen for vaksineringen at de har en mistanke om at noen velger å utsette vaksinering fordi de skal ha ferie. De håper mistanken ikke stemmer.

Vi tror derimot mistanken stemmer. Hvis du er på besøk hos ei tante i Namdalen, passer det dårlig å skynde seg til Oslo for å bli vaksinert. Kanskje særlig hvis det er snakk om første dose og du uansett ikke vil få de samme fordelene som fullvaksinerte før utpå høsten. Det kan være noe av årsaken til at helsemyndighetene mange steder har ekstra store problemer med at de yngre ikke melder seg eller møter opp.

LES OGSÅ: Trondhem kan bli ferdig med å gi første dose tidligere enn ventet

Vi vil nødig moralisere over at folk ikke er like pliktoppfyllende i sommer som tidligere. De aller fleste har latt seg vaksinere så snart det har vært mulig, slik at koronavaksineringen i Norge har vært en suksess. I ferien kan mange også ha gode grunner til å forsøke å utsette vaksineringen i noen dager.

Likevel mener vi det er uakseptabelt å ikke møte opp til avtalt time, uten å gi beskjed i god tid på forhånd. Alle bør dessuten strekke seg langt for å bli vaksinert som fort som mulig. Det er en fordel for hver enkelt å bli beskyttet mot covid-19, og vi har et ansvar overfor fellesskapet: Jo raskere vaksineringen går, desto tidligere kan hverdagen bli normal.

Helsepersonell og frivillige arbeider hardt i sommer. Da må alle andre også stille opp så snart de får muligheten.