Riktig å stille harde krav til Ungarn

I sitt siste år på «Elden» har Skjalg sørget for å udødeliggjøre musikken

Et «helt vanlig kulturarrangement», Nebb Rånes?

– Da han kalte sønnen min for en drittunge, skjønte jeg at jeg måtte komme meg bort

– Folk klager kanskje på at det ikke er nok framover-fotball

Guro var redd for ensomheten da hun skulle bli mor for første gang

Ti år etter terroren – hvem har ansvaret for oppgjøret?

- Vi syklet forbi her i formiddag og da var det flust av folk

Høyeste smittetall i Norge på nesten to måneder

Flere skilt utsatt for hærverk: – Forkastelig, sier politiet

En dag for å minnes - og for å kjempe mot ekstremisme

Ny grobunn for høyreekstremisme

Fjerning av helsetest for førerkort for eldre skaper nye problemer

Flere skilt utsatt for hærverk: – Forkastelig, sier politiet

Dramatisk kollisjon for norsk OL-båt – Næss havnet i vannet

Larsen tok skylden etter lagmiss i luftrifle: – Hviler på meg at vi ikke gikk videre

Saken oppdateres.

Norge trekker tilbake EØS-midlene til Ungarn. Landene ble ikke enige om hvordan pengene som var tiltenkt sivilsamfunnet i Ungarn skulle forvaltes. Dermed går Viktor Orbáns stadig mer autoritære regime glipp av 2,3 milliarder kroner.

Det er riktig å sette hardt mot hardt mot et Ungarn som beveger seg stadig lengre fra grunnleggende demokratiske verdier og prinsipper. Det er bra at regjeringen, med utenriksminister Ine Eriksen Søreide i spissen, statuerer et utvetydig eksempel overfor Ungarn.

LES OGSÅ: Ungarn forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige

Gjennom EØS-avtalen har Norge, Island og Liechtenstein fått adgang til EUs frie markeder. Som motytelse betaler landene EØS-midler som skal bidra til sosial og økonomiske utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. I perioden 2014-2021 skulle 15 land motta til sammen 30 milliarder kroner. Ungarn skulle etter planen være det tredje største mottakerlandet, med en andel på 2,3 milliarder kroner.

100 millioner kroner av dette skulle settes av til sivilsamfunnet i Ungarn. Det var et ufravikelig krav fra EØS-landene, der Norge bidrar med 95 prosent av midlene, at fondet for sivilsamfunn skulle forvaltes av en operatør uavhengig av myndighetene. Ungarns regjering ville ikke akseptere den operatøren som EØS-landene anså som mest kvalifisert, Ökotars. Orbáns regime anser organisasjonen som en fiende av staten.

LEDER: Demokratier går i feil retning

Da det ikke ble enighet om midlene til sivilsamfunnet, ble støtten til alle de andre programmene i Ungarn trukket. Det er positivt at norske myndigheter på denne måten setter press på ungarske myndigheter som i tur og orden har angrepet rettighetene til romfolk, migranter og seksuelle minoriteter.

Det er også gledelig at regjeringen viser både vilje og evne til å benytte det såkalte handlingsrommet i EØS-avtalen.

Nå skal EU vurdere den økonomiske korona-støtten til Ungarn. Norges resolutte håndtering av EØS-midlene bør inspirere EU til å legge ytterligere press på Orbáns Ungarn.

Les flere ledere i Adresseavisen her