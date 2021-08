Også de med to stikk må tenke smittevern

Om det først skal være melankolifest, er jeg glad for at det først er Bremnes som tar oppgaven fatt 4

Saken oppdateres.

Det er derfor viktig at også fullvaksinerte følger smitteverntiltakene.

De siste tallene viser at smitten i Norge har økt med 53 prosent på bare én uke. I forrige uke ble det meldt i alt 2187 nye tilfeller. Helsemyndighetene er likevel ikke veldig bekymret. I sin siste risikoanalyse skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at det, til tross for en forventet smitteøkning, er liten sannsynlighet at sykehusenes kapasitet trues.

Årsaken til at uroen over stigende smittetrend ikke er større, er at en stadig større del av landets voksne befolkning er vaksinert. Vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig covid-19, og bidrar også til betydelig mindre smittespredning, ifølge FHI.

De beroligende signalene fra FHI står ved første øyekast i motstrid med mer bekymringsfulle meldinger fra andre land. Nye rapporter viser at vaksinene gir litt mindre beskyttelse mot den stadig mer dominerende deltavarianten. I tillegg viser det amerikanske smitteverninstituttet CDC til at vaksinerte som blir syke av delta sprer viruset i samme omfang som uvaksinerte.

Opplysningene fra USA kan lett misforstås. Selv om det stemmer at vaksinene gir litt mindre beskyttelse mot delta, viser FHIs tall at beskyttelsen mot mild sykdom fortsatt er god, og at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er svært høy (96 prosent etter to doser mRNA vaksine).

Selv om syke vaksinerte sprer smitte like lett som syke uvaksinerte, bidrar vaksinasjon til mindre smittespredning i samfunnet fordi langt færre vaksinerte blir syke.

Stadig flere er fullvaksinerte og samfunnet er i ferd med å gjenåpnes. Det er forståelig om man føler seg mer avslappet med tanke på smittefaren, særlig hvis man allerede har fått to doser. Men det betyr ikke at pandemien er over. Det er viktig at alle fortsatt følger de generelle smittevernrådene: God håndhygiene, holder oss hjemme ved symptomer og tester oss.

Like viktig er det at så mange som mulig vaksinerer seg. Det er det beste stikket mot pandemien.

